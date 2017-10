Vé xem Công Phượng đá V-League, chưa bán đã sốt

(TNO) Ban tổ chức trận đấu HAGL - Sanna Khánh Hòa (17 giờ, 4.1.2015) đang bàn các phương án để tránh vỡ sân ở trận đấu mở màn V-League 2015 tại sân Pleiku (Gia Lai).

Người hâm mộ bóng đá ở Gia Lai tìm hiểu thông tin mua vé cả mùa - Ảnh: Minh Trần

Ngày 4.1.2015, lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh sẽ ra mắt người hâm mộ cả nước ở trận đầu tiên họ đá V-League. Năm 2014, Công Phượng, Tuấn Anh cùng các đồng đội đã đốt cháy cầu trường Thống Nhất, Mỹ Đình, Cần Thơ nên việc họ đá V-League được quan tâm đặc biệt.

Mấy tuần qua, người hâm mộ Gia Lai rất háo hức để có được tấm vé vào sân xem tận mắt “đám trẻ” của bầu Đức thi đấu ở giải đỉnh cao. Trong những ngày qua, rất nhiều người đã đến quanh sân bóng Pleiku để săn lùng vé xem trận đấu.

Sức hút của lứa Công Phượng ở trận đầu V-League quá lớn, bởi ai ai cũng muốn có mặt tại sân ở trận cầu đáng xem này. Thế nhưng, sức chứa của sân Plaiku chỉ 10.000 chỗ ngồi nên chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu.

Trong 10.000 chỗ này, vé mời đã chiếm hết 2.000, cộng thêm 1.000 vé xem cả năm đã được bán trước đó nên chỉ còn 7.000 vé xem trận đấu được bán ra cho người hâm mộ.



Anh Ngô Xuân Hòa quyết định mua vé cả năm để cổ vũ cho Công Phượng - Ảnh: Minh Trần

Giám đốc điều hành Học viện HAGL Huỳnh Mau cho biết, lúc 8 giờ sáng ngày 3.1, HAGL sẽ chính thức bán vé xem trận HAGL - Sanna Khánh Hòa cho người hâm mộ tại các quầy vé của sân vận động Pleiku. Giá vé sẽ được bán với các mệnh giá 80.000 đồng, 60.000 đồng, 40.000 đồng và 30.000 đồng.

Theo ông Huỳnh Mau, mỗi người xếp hàng sẽ được mua 6 vé. Người nào xếp hàng trước mua trước, các quầy vé sẽ bán cho đến khi nào hết vé thì thôi.

Giải thích về việc bán cùng lúc 6 vé cho mỗi người, ông Huỳnh Mau nói: “Chúng tôi đã tính hết các phương án. Nếu chỉ bán cho mỗi người từ một đến hai vé thì số lượng người xếp hạng sẽ dài ra, gây nên cảnh chen lấn, xổ đẩy mất trật tự, nên chúng tôi quyết định bán cho một người 6 vé để một người có thể mua giúp cho người thân, bạn bè của mình.

Ông Mau cho biết, nhiều khả năng sẽ không tránh khỏi tình trạng xuất hiện vé chợ đen vì nhu cầu của người hâm mộ quá lớn. Để hạn chế điều này, được biết các đơn vị chức năng của Gia Lai sẽ thường xuyên có mặt ở các điểm quanh sân, những ai bán vé chợ đen đều sẽ bị bắt giữ.

Để tránh tình trạng vỡ sân, HAGL cũng đã phát đi lời kêu gọi người hâm mộ không mua được vé hãy ủng hộ đội bóng bằng cách xem trực tiếp qua tivi, bởi việc kiểm soát vé rất gắt gao nên chắc chắn không có vé sẽ không được vào sân.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã đề nghị Công an tỉnh Gia Lai tăng cường lực lượng để bảo vệ tốt an ninh, an toàn trận đấu. Dự kiến sẽ có 100 cảnh sát cơ động cùng các lực lượng khác chốt ở các cửa, để tránh tình trạng lộn xộn xảy ra.

Thành Thắng

