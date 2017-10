Vé xem đội tuyển bí ẩn kém hút khách

(TNO) Trước giờ trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với CHDCND Triều Tiên hơn một giờ, dân phe vé đã phải hạ giá vé xuống dưới mức niêm yết, hòng tranh giành khách với các quầy vé của ban tổ chức.

Không có cảnh chen chúc mua vé trận Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh: Đỗ Hải Không có cảnh chen chúc mua vé trận Việt Nam - Triều Tiên - Ảnh: Đỗ Hải

Mặc dù nhiều khả năng HLV Toshiya Miura sẽ tung chân sút Công Phượng vào sân thi đấu bên cạnh người đàn anh Công Vinh. Thêm vào đó, có rất nhiều cái tên đáng chú ý của đội U.23 Việt Nam sẽ góp mặt trong trận đấu này. Tuy nhiên, không vì vậy mà sức hút của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Triều Tiên lên cao.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online trước cổng sân vận động Mỹ Đình, lượng người đổ về đây để theo dõi trận đấu này không thực sự cao. Lực lượng an ninh vì vậy cũng không phải hoạt động quá vất vả.

Các quầy vé vẫn sẽ mở cửa cho tới khi tiếng còi khai cuộc trận đấu vang lên để phục vụ khán giả có nhu cầu tới theo dõi màn đọ sức của thầy trò HLV Miura với đội bóng đứng thứ 5 châu Á.

Phía ngoài sân Mỹ Đình vắng vẻ trước khi bóng lăn - Ảnh: Đỗ Hải Phía ngoài sân Mỹ Đình vắng vẻ trước khi bóng lăn - Ảnh: Đỗ Hải

Dù không có quá đông người mua vé, nhưng các quầy vé vẫn bán ra khá đều, trái ngược hẳn với thị trường vé chợ đen đang ế ẩm.

Mặc dù đã vào tới sát quầy vé để chèo kéo người hâm mộ, nhưng dân phe vé thường xuyên phải nhận cái lắc đầu khá "phũ". Nhiều phe vé đã phải giảm tới 50.000 đồng cho 1 vé trung tâm khán đài B (giá niêm yết của ban tổ chức là 200.000 đồng) với mong muốn gỡ gạc chút đỉnh tiến vốn. Tuy nhiên, khán giả vẫn tỏ ra khá thờ ơ trước mức giá rất hấp dẫn này.

Giải thích lý do lắc đầu với lời mời chào trên, một khán giả cho biết, anh không tin tưởng lắm với thị trường chợ đen do lo ngại tình trạng vé giả. Vì vậy, khán giả này chấp nhận mua vé theo đường chính thức để an toàn hơn.

Đỗ Hải