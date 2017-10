VFF bối rối với Ninh Bình

CLB Ninh Bình vừa có công văn gửi Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đề nghị được quay lại thi đấu tại V-League 2017 và lãnh đạo VFF đang rất bối rối về sự kiện này.

Ninh Bình (phải) đang muốn trở lại V-League - Ảnh: Khả Hòa

Xin được nhắc lại nguồn cơn của sự việc. Tháng 3.2014, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phanh phui vụ 9 cầu thủ CLB The Vissai Ninh Bình bán độ trong trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Cup 2014. Vụ án có thể sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng nếu như người trong cuộc muốn “ỉm” đi. Khi phát hiện cầu thủ của mình dính tiêu cực, Chủ tịch Tập đoàn The Vissai Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường đã báo cáo lãnh đạo VFF. Cả Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã thuyết phục ông Trường nên đưa ra công luận và nhờ cơ quan công an vào cuộc. Do vậy 9 cầu thủ Ninh Bình bị khởi tố còn ông Trường quyết định giải thể đội bóng.

Nhưng đằng sau chuyện giải thể, có một chi tiết mà ông Trường đã từng tiết lộ và giờ kể lại: “Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn hứa với chúng tôi là nếu Ninh Bình làm trong sạch nội bộ, cũng là góp phần làm trong sạch bóng đá VN, thì sau này sẽ bảo lưu suất đá V-League cho Ninh Bình. Chủ tịch VFF cũng hứa như vậy. Thời điểm đó, bản thân tôi bị tổn thương dữ dội vì bị cầu thủ phản bội, đội bóng lao đao về nhân sự lại cộng với lời hứa của lãnh đạo VFF nên sau khi cân nhắc kỹ, tôi đã đồng ý không cho đội tiếp tục chơi tại V-League nữa. Tuy nhiên, tôi không xóa sạch mọi thứ mà vẫn đầu tư tiền để nuôi đội trẻ, thậm chí còn mời cả HLV người Anh. Nay vì danh dự của mình mà cũng vì tình yêu bóng đá chưa mất nên tôi rất muốn CLB Ninh Bình được quay lại V-League”.

Trước tình hình này, VFF đang lúng túng và có thể sự việc sẽ phải đưa ra Ban Chấp hành VFF và đại hội thường niên vào ngày 24.12 tới sau khi đôi bên tiến hành gặp gỡ.

Lan Phương