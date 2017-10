VFF cách chức HLV trưởng Hoàng Văn Phúc

Ông Hoàng Văn Phúc sinh năm 1964 tại Hà Nội. Trước đây khi còn là cầu thủ ông từng thi đấu cho các đội Thể Công (1976-1983), Quân khu 3 (1983-1989), Đường sắt Việt Nam (1990-1996). Thời còn là cầu thủ, ông không nổi tiếng so với các đồng đội nhưng được đánh giá cao bởi lối chơi cần mẫn ở vị trí trung vệ. Năm 1996, ông giải nghệ và bước vào sự nghiệp huấn luyện. Khi Đội bóng đá Đường sắt Việt Nam chuyển sang phiên hiệu CLB bóng đá Ngân hàng Á Châu (Hà Nội ACB) vào năm 2000, ông được bổ nhiệm vào chức vụ HLV phó. Năm 2006, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng của CLB Hà Nội ACB. Ngay trong Mùa bóng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Hà Nội ACB, ông Phúc đã được nhận danh hiệu HLV xuất sắc tháng 4.2006. Tuy nhiên, đến năm 2008, sau khi Hà Nội ACB xuống hạng, ông đã nghỉ và chuyển sang mảng đào tạo trẻ tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Thời gian này, ông hoàn tất tấm bằng A HLV của AFC. Ngay trong năm 2008, ông Phúc đã dẫn dắt đội tuyển U.16 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á. Dấu ấn trong đời huấn luyện của ông là vào năm 2010, khi đội tuyển U.16 Việt Nam vượt qua đối thủ mạnh Trung Quốc để giành ngôi vô địch Đông Nam Á mở rộng. Một năm sau, ông dẫn dắt đội tuyển U.19 Việt Nam thi đấu thành công và giành được tấm vé dự vòng chung kết U.19 châu Á 2012. Đầu mùa bóng 2012, ông được giao phụ trách đội trẻ Hà Nội T&T và ngay trong năm 2012, đội bóng này đã giành quyền thăng hạng. Tuy nhiên, sau đó, do quy chế không có 2 đội cùng chủ sở hữu thi đấu cùng một giải và bầu Hiển không thể tìm đối tác chuyển giao nên đội trẻ Hà Nội T&T phải ở lại thi đấu ở giải hạng Nhất. Cuối năm 2012, ông được VFF giao nhiệm vụ dẫn dắt U.22 Việt Nam tham dự BTV Cup. Đội thi đấu khá ấn tượng và giành được ngôi vị á quân. Với thành tích ấn tượng trên, đầu năm 2013, ông Phúc được VFF mời giữ chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, do yêu cầu phải chuyên trách nên ông từ chối. Sau khi VFF bỏ yêu cầu chuyên trách và các ứng cử viên cho chức HLV trưởng đã từ chối hết, ông được mời lại và lần này ông nhận lời làm HLV trưởng tạm quyền, chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015. Ngày 16 tháng 5 năm 2013, ông đã chính thức đặt bút ký hợp đồng với VFF, trở thành HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam và U.23 Quốc gia. Lĩnh Nam