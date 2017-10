VFF chấm dứt tư cách thành viên của V.Ninh Bình

Bầu Trường: ‘Tôi chỉ cười và cảm ơn VFF’ Chiều muộn 25.12, phóng viên Thanh Niên đã liên lạc qua điện thoại với ông Hoàng Mạnh Trường - chủ tịch tập đoàn The Vissai Ninh Bình để hỏi tâm trạng của ông về việc đội bóng Ninh Bình bị “truất quyền” thi đấu tại V-League cũng như bị chấm dứt tư cách thành viên VFF.



“Ồ, có sao đâu. Dù chính tôi đã chỉ đạo lãnh đạo đội bóng có công văn đề nghị VFF được thi đấu tại V-League. Nghe chấm dứt tư cách VFF hơi… kinh đấy nhưng có gì to tát đâu. Ninh Bình đã không tham dự các giải do VFF tổ chức từ gần hai năm nay rồi.



Còn không dự V-League à? Cũng không vấn đề gì cả. Nhưng sao tôi vừa nghe anh Dũng (chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng - Thanh Niên) báo tin là đại hội thường niên vào ngày 26.12 mới quyết chuyện này”, ông Trường nói.



Chúng tôi đã phải khẳng định luôn với ông Trường: “Ồ không đâu ạ. Nghị quyết ban chấp hành VFF đã quyết luôn là không đồng ý Ninh Bình dự V-League rồi. Vấn đề này chỉ đem ra báo cáo ở đại hội thường niên thôi!”. Ông Trường có vẻ hơi tư lự: “Ồ thế à! Ừ, thế thì thôi nhỉ. Tôi vui vẻ thôi. Tôi sẽ chỉ cười và cảm ơn VFF. Đội bóng trẻ tôi đang nuôi bây giờ, tôi sẽ đem cho CLB nào cần. Tôi cho, chứ không bán”.



Năm 2014, sau khi chủ động phanh phui vụ các cầu thủ Ninh Bình bán độ tại AFC Cup, ông Trường đã giải tán đội bóng và vẫn nuôi hy vọng được lãnh đạo VFF cho trở lại “sàn thi đấu”. Nhưng giờ thì hết rồi. Thậm chí, tại đại hội thường niên VFF vào ngày 26.12, lãnh đạo đội Ninh Bình vẫn được tham dự nhưng sẽ không được bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề của VFF.