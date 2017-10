VFF chính thức cắt hợp đồng với HLV Falko Goetz

Chặng đường của HLV Falko Goetz với bóng đá Việt Nam Ngày 6.6.2011, ông Falko Goetz là người chiến thắng trong cuộc tuyển chọn HLV cho tuyển Việt Nam được đánh giá là rầm rộ nhất do VFF tiến hành. Trước đó ba tháng, HLV Henrique Calisto - người đưa tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 đã bất ngờ rút lui bởi không chịu được sức ép thành tích đưa U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games 26. Ngày 7.6.2011, VFF và Falko Goetz chính thức ký hợp đồng hợp tác. Vị HLV người Đức dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam trong hai năm. Mức lương mà ông nhận được là 22.000 USD mỗi tháng. Ngày 19.6.2011, đội tuyển Việt Nam dưới thời Falko Goetz đã có trận đấu đầu tiên và bị đội hạng Nhất Đồng Nai cầm chân 1-1 (trận đấu tập). Ngày 24.6.2011, tuyển Việt Nam của ông Goetz lại để thua CLB Đồng Tâm Long An 1-3 ở hai trận giao hữu đầu tiên. Hai ngôi sao Tấn Trường và Việt Thắng ngoảnh mặt, không ở lại đội tuyển dù ông thầy người Đức tha thiết mời. Ngày 29.6.2011, ở trận đấu chính thức đầu tiên, HLV Falko Goetz đã có màn ra mắt thành công. Tuyển Việt Nam dưới tay Goetz đã đè bẹp Macau 6-0 trên sân vận động Thống Nhất trong khuôn khổ lượt đi vòng sơ loại World Cup 2014. Ngày 3.7.2011, tuyển Việt Nam tiếp tục đại thắng Macau với tỷ số 7-1 bằng sự tỏa sáng của tiền đạo Công Vinh (cả lượt đi và về Công Vinh ghi 7 bàn thắng). Vượt qua Macau với tỷ số chung cuộc 13-1, tuyển Việt Nam bước vào vòng sơ loại thứ hai với Qatar. Ngày 24.7.2011, trên sân khách (Qatar), thầy trò Goetz phơi áo với tỷ số 0-3. Ngày 28.7.2011, trận lượt về tại Mỹ Đình, dù ngược dòng thắng 2-1 nhưng tuyển Việt Nam vẫn bị Qatar loại khỏi World Cup 2014. Ngày 7.10, ông Falko Goetz ghi điểm khi tuyển Việt Nam chỉ thất bại 0-1 trước đương kim vô địch châu Á, Nhật Bản trong trận giao hữu tổ chức tại Kobe.

Thời gian làm việc của HLV Falko Goetz với tuyển VN đúng 7 tháng - Ảnh: Khả Hòa Cúp TP.HCM 2011 diễn ra từ ngày 20 đến 24.9 là giải đấu đầu tiên ông Falko Goetz dẫn dắt U.23 Việt Nam. Ở giải này, U.23 VN thua Sinh viên Hàn Quốc 0-1, bị Aspire (Qatar) cầm hòa 2-1 và thắng sát nút U.23 Singapore 2-1, đứng thứ ba. Đến VFF Cup 2011 diễn ra từ ngày 19 đến 23.10 là cuộc tổng dượt của U.23 Việt Nam trước thềm SEA Games 26. U.23 Việt Nam thắng Myanmar 5-0, hòa Malaysia 1-1 và hòa Uzbekistan 0-0, về nhì. Ông thầy người Đức sau đó tuyên bố, U.23 Việt Nam đã đi đúng hướng và sẵn sàng cho SEA Games 26. SEA Games 26 (bóng đá bắt đầu từ ngày 3.11 và kết thúc vào ngày 21.11) đã trở thành cơn ác mộng với ông Falko Goetz khi mỗi trận đấu trôi qua, đội bóng của ông lại làm đau tim người hâm mộ vì sự lúng túng trong khâu ghi bàn và bộc lộ vấn đề trong lối chơi. Vượt qua vòng bảng với những đối thủ nhẹ ký, U.23 Việt Nam gặp thử thách thực sự khi đối đầu chủ nhà Indonesia ở bán kết. Bị đội chủ nhà lấn lướt, U.23 Việt Nam đã nhận trận thua 0-2 và tan vỡ giấc mộng vàng (19.11.2011). Trong trận đấu cuối cùng trước Myanmar (21.11.2011), các cầu thủ Việt Nam tiếp tục thể hiện lối chơi nhạt nhòa và nhận thất bại nặng nề. Ngày 28.11.2011, trở về Việt Nam, ông Falko Goetz lên tiếng xin lỗi và chịu trách nhiệm về thất bại của U.23 Việt Nam. Ông cho rằng thực lực của U.23 Việt Nam năm nay không thể vô địch SEA Games 26. Ngày 29.11.2011, VFF tuyên bố tiếp tục trọng dụng ông Goetz cho đến hết năm 2012 bất kể dư luận đòi ông phải từ chức. VFF cho rằng thất bại của U.23 Việt Nam phần nhiều do chất lượng cầu thủ kém. Ngày 22.12, ông Falko Goetz (về Đức nghỉ phép) bị Ban chấp hành VFF khóa VI xác định là người chịu trách nhiệm chính về thất bại của U.23 Việt Nam. Ngay sau đó, Ban chấp hành thống nhất sa thải ông. Ngày 28.12.2011, Hội đồng HLV quốc gia đã nhất trí sa thải HLV Falko Goetz. Ngày 29.12.2011, thông báo trên website cá nhân, ông Falko Goetz cho biết sẽ không trở lại Việt Nam (4.1.2012) mà thay vào đó sẽ cử đại diện sang giải quyết chuyện hợp đồng với VFF. Sáng 5.1.2012, Falko Goetz bất ngờ đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài. Theo kế hoạch ông Goetz sẽ lưu lại Việt Nam trong 5 ngày (từ 5.1 đến 9.1) để giải quyết việc chấm dứt hợp đồng với VFF. Trưa 6.1.2012, sau cuộc họp chỉ kéo dài khoảng 20 phút, VFF chính thức thông báo đã chấm dứt hợp đồng với HLV Falko Goetz. Nhà cầm quân người Đức sẽ nhận được số tiền bồi thường hợp đồng tương đương 2 tỉ VNĐ. Sơn Tùng