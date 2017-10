VFF đề nghị Malaysia xử lý những khán giả quá khích

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã làm việc với Liên đoàn Bóng đá Malaysia để yêu cầu cảnh sát nước này truy tìm những khán giả quá khích hành hung khán giả Việt Nam trong trận đấu bán kết lượt đi.

Cổ động viên VN chảy máu đầu trên sân Shah Alam do bị vài kẻ quá khích của Malaysia tấn công - Ảnh: Reuters

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), thông tin: “Ngay trong đêm 7.12, chúng tôi đã gọi điện cho Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và đề nghị FAM yêu cầu cảnh sát Malaysia điều tra, tìm ra danh tính và xử lý những cổ động viên (CĐV) quá khích, đã tràn sang phía khán đài có CĐV VN để gây hấn, hành hung gây thương tích”.

Trên trang cá nhân, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin đã kịch liệt lên án những CĐV bạo lực. Ông viết: “Những người này không đại diện cho Malaysia. Thay mặt cho những người yêu thể thao chân chính, tôi chân thành xin lỗi đội khách và những khán giả VN bị hành hung. Đây chỉ là hành động của thiểu số những kẻ côn đồ vô trách nhiệm và không thể bào chữa cho hành động đó. Đây không phải là văn hóa Malaysia”.

Ông Hoài Anh cho biết thêm, sau trận thua của đội nhà, rất nhiều khán giả Malaysia đã hủy kế hoạch sang VN cổ vũ bán kết lượt về: “Rất có thể tâm trạng họ chán chường, không nhiều hy vọng vào cơ hội đi tiếp của Malaysia nữa nên không còn muốn đến sân Mỹ Đình. Ban đầu chúng tôi nhận được 1.000 đăng ký của khán giả Malaysia mua vé xem bán kết, nhưng đến sáng 8.12, số lượng chỉ còn một nửa, khoảng 500 người. Nhưng dù ít hay nhiều khán giả Malaysia, với cương vị chủ nhà bán kết lượt về, VFF cũng phải có phương án đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu ở mức cao nhất. CĐV Malaysia hãy yên tâm đến sân Mỹ Đình cổ vũ, họ sẽ được an toàn tuyệt đối”.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng đưa ra cam kết VFF sẽ tăng cường thêm lực lượng an ninh với mục tiêu giữ gìn sự an toàn trước, trong và sau trận đấu. Ông Dũng kêu gọi CĐV hai nước nên có những hành vi cao thượng trên khán đài, không ẩu đả và có những lời nói, hành vi quá khích.

Hôm qua, ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF, Trưởng đoàn điều hành vòng chung kết AFF Cup 2014, cũng đã có văn bản báo cáo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Đông Nam Á (AFF) về toàn bộ sự việc. Gần như chắc chắn FAM sẽ bị phạt nặng. Cách đây chưa lâu, liên đoàn này đã từng bị phạt 1.000 USD vì để xảy ra cảnh hỗn loạn trong trận giao hữu giữa tuyển nước này và Philippines hồi đầu tháng 3.

Còn khi đặt chân đến Hà Nội vào trưa qua, HLV tuyển Malaysia Dollar Salleh nói trong sự thất vọng: “Tôi không nhìn thấy cảnh đánh nhau nhưng nếu đã xảy ra đụng độ mà lỗi thuộc về khán giả Malaysia thì tôi và các cầu thủ đều rất buồn và lấy làm đáng tiếc. Chúng tôi không muốn được ủng hộ bằng cách tiêu cực như vậy. Nhưng tôi cho rằng những hành động quá khích chỉ xảy ra với một số nhỏ CĐV chứ không phải tất cả khán giả người Malaysia. Người hâm mộ Malaysia nói chung rất nhiệt tình nhưng khá ôn hòa”. Còn tiền đạo Saffe Sali bày tỏ: “Thật tiếc là đã xảy ra cảnh tượng không hay, dù chúng tôi không được nhìn thấy. Có lẽ vì thất vọng về thất bại của chúng tôi nên CĐV đã không thể kiềm chế”. Cả ông Dollar và các học trò của ông đều tỏ ra khá căng thẳng, nhưng vẫn tuyên bố: “Bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ. Chúng tôi đã thua hai lần trong thời gian gần đây trước VN nhưng sẽ không có lần thứ 3”.

