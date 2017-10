VFF đề xuất cầu thủ từng bị loại vì chơi thô bạo trở lại U.19 Việt Nam

Tại vòng loại giải U.19 Quốc gia 2014, Ban tuyển chọn VFF đã lên kế hoạch phân công cho các thành viên theo dõi các trận đấu. Cụ thể, các thành viên gồm ông: Ngô Lê Bằng, Trương Hải Tùng, Nguyễn Sỹ Hiển theo dõi và tuyển chọn các cầu thủ tại bảng A (gồm Viettel, Hà Nội T&T, Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng); ông Phạm Như Thuần thao dõi tuyển chọn các cầu thủ tại bảng B (gồm SLNA, Thanh Hóa, SHB.Đà Nẵng, Huế, QNK.Quảng Nam); ông Dương Minh Ninh được cử theo dõi các cầu thủ thi đấu tại bảng C (gồm HAGL, Bình Định, Khánh Hòa, Tây Ninh, TP.HCM); ông Nguyễn Thành Lợi theo dõi và tuyển chọn các cầu thủ thi đấu tại bảng D (gồm B.Bình Dương, An Giang, Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp). Riêng HLV Graechen Guillume được tạo điều kiện đi theo dõi tất cả các bảng tại vòng loại. Tuy nhiên, do vướng công tác huấn luyện nên ông Graechen đã không thể tham dự các đợt theo dõi, tuyển chọn như kế hoạch.