'VFF khóa 8 sẽ phải thích ứng với thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0'

VFF đã vì cái chung

Ông Hải mở đầu bằng nhận xét: “Những thất bại liên tiếp của đội tuyển bóng đá VN trong gần chục năm qua khiến những người làm công tác quản lý nhà nước như chúng tôi hết sức thất vọng, trăn trở và lo lắng. Cho đến khi VFF quyết tâm mời HLV Park Hang-seo về, bóng đá VN như bước sang một trang mới. Dù sự thành công vẫn chỉ đang ở mức độ giải trẻ châu Á, nhưng rõ ràng hình ảnh bóng đá VN đang được khôi phục khiến người hâm mộ có lại được niềm tin”.

Có thể cuối tháng 9 mới tiến hành Đại hội VFF Ông Lê Khánh Hải cho biết đến giờ này cá nhân ông còn đang chờ quy trình giới thiệu của Ban bí thư. Sau khi hoàn tất thủ tục, Bộ Nội vụ sẽ căn cứ vào các văn bản của Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT và VFF mới chuẩn y cho phép tiến hành đại hội; nhanh lắm thì phải cuối tháng 9 và cũng sẽ không thể kéo dài hơn. Thứ trưởng đánh giá cao vai trò của ông Park bằng sự hồ hởi: “Nhà cầm quân người Hàn Quốc này đã mang đến một luồng gió mới không chỉ bằng hiệu quả mà chinh phục chúng ta từ những hành động cụ thể cho đến tư duy công việc, cách làm chuyên nghiệp, khoa học, sự chu đáo, quan điểm giáo dục cầu thủ và trình độ nhà nghề. Tại ASIAD 18, tuy đội Olympic VN không đoạt huy chương nhưng tôi cho rằng thành tích lọt vào top 4 là đáng khen ngợi. Tôi xem đội thi đấu mà có trận rơi nước mắt. Cảm xúc phải nói là rất dữ dội. Và thú thật tôi thích xem ở nhà cùng gia đình để có thể bộc lộ được hết sự hồi hộp, sung sướng. Xem chỗ đông người là phải giữ ý”. Thứ trưởng đánh giá cao vai trò của ông Park bằng sự hồ hởi: “Nhà cầm quân người Hàn Quốc này đã mang đến một luồng gió mới không chỉ bằng hiệu quả mà chinh phục chúng ta từ những hành động cụ thể cho đến tư duy công việc, cách làm chuyên nghiệp, khoa học, sự chu đáo, quan điểm giáo dục cầu thủ và trình độ nhà nghề. Tại ASIAD 18, tuy đội Olympic VN không đoạt huy chương nhưng tôi cho rằng thành tích lọt vào top 4 là đáng khen ngợi. Tôi xem đội thi đấu mà có trận rơi nước mắt. Cảm xúc phải nói là rất dữ dội. Và thú thật tôi thích xem ở nhà cùng gia đình để có thể bộc lộ được hết sự hồi hộp, sung sướng. Xem chỗ đông người là phải giữ ý”.

Ông Lê Khánh Hải nhận xét: “Những thành công bước đầu đó không phải do ăn may, cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Theo tôi, lý do quan trọng đầu tiên chính là VFF đã đồng tâm vì cái chung, không vì lợi ích riêng của cá nhân nào. Từ bầu Đức với vai trò Phó chủ tịch phụ trách tài chính tài trợ, hay Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn…, mọi người đều rất vì cái chung. VFF xác định được mục tiêu công việc và hiện thực hóa mục tiêu đó. Tôi cũng chỉ đạo VFF phải tạo ra được môi trường bóng đá trong sạch, minh bạch. Cầu thủ phạm lỗi là phải bị xử lý thật nghiêm, trọng tài cũng thế. Phải tạo ra được “bối cảnh” mà cầu thủ nhìn vào đó họ tự thấy mình phải có trách nhiệm cống hiến ở mức độ cao nhất”.

VFF phải tạo dựng được thương hiệu

Chúng tôi hỏi: “Đại hội VFF khóa 8 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 9 và nếu trúng cử chức Chủ tịch VFF, ông sẽ phải lèo lái con thuyền bóng đá VN hướng tới rất nhiều mục tiêu lớn trong tương lai. Ông mong muốn điều gì ở VFF?”, Thứ trưởng Lê Khánh Hải trả lời: “Tôi muốn có được một bộ máy làm việc trơn tru, hiệu quả và cùng nhìn về một hướng. Tôi mong rằng sau đại hội VFF tiếp tục phát huy những thế mạnh đang có và thực sự trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp có uy tín, tạo dựng được thương hiệu. Sự lớn mạnh của VFF sẽ được thể hiện ở chỗ thu hút được nhiều doanh nghiệp. Họ sẵn sàng đầu tư cho bóng đá với điều kiện bóng đá phải đẹp, phải sạch, phải hay và có thành tích. VFF phải đáp ứng được sự kỳ vọng và yêu cầu của xã hội, của khán giả. VFF hiện có những cái chưa được và được. Làm cách nào để cái chưa được ít đi mà cái được nhiều lên”.

Tuy nhiên, ông Hải cũng bày tỏ trăn trở: “Có những việc làm rất nhỏ nhưng lại thể hiện tính chuyên nghiệp của cả một nền bóng đá. Như tôi hơi lạ là tại sao bóng đá VN không có nổi một phần mềm để lưu trữ hệ thống số liệu về cầu thủ, để đến mức ông Park Hang-seo phải ta thán. Nói thì hơi to tát nhưng VFF khóa 8 sẽ phải thích ứng với thời hiện đại, VFF của thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.

Về chiến lược, VFF phải cùng các CLB, các địa phương xây dựng được những thế hệ cầu thủ kế cận nhau chứ không chỉ “ăn đong” ở lứa cầu thủ đang thành danh hiện có. Họ phải được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành những “chiến binh” - tôi dùng lại từ của HLV Park Hang-seo. FIFA và AFC đang đánh giá rất cao bóng đá VN. Chúng tôi tự hào với điều đó và tin tưởng bóng đá VN sẽ không chỉ dừng lại ở sự “lấp lánh” như vừa qua mà sẽ phát triển bền vững. Sự tin tưởng của tôi không phải duy ý chí mà có cơ sở. Bóng đá VN có người tổ chức thực hiện được công việc và hiện thực hóa mục tiêu.

Điều quan trọng là phải tạo ra được môi trường để mọi chất xám được phát huy. VFF phải vì cái chung để bóng đá VN tốt hơn lên. Các giải bóng đá được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản; các đội tuyển được đầu tư sâu; đào tạo trẻ được đẩy mạnh - đó là những công việc luôn phải được duy trì ổn định”.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải nói tiếp: “Tôi chia sẻ thật lòng là tôi rất muốn những người làm bóng đá đứng ra quản lý bóng đá, những người thuộc về quản lý nhà nước như chúng tôi chỉ đứng ngoài để hỗ trợ về mặt cơ chế, chính sách. Nhưng ở bối cảnh này, khi cấp trên đã giao nhiệm vụ, tôi sẵn sàng vào cuộc và tôi tin mình làm được. Ở góc độ nhà nước, Bộ VH-TT-DL sẽ giúp VFF được nhiều thứ. Ví dụ như đang xây dựng nghị định hướng dẫn thực hiện luật Thể dục thể thao sửa đổi; trong đó chế độ đãi ngộ cho VĐV nói chung, cầu thủ nói riêng, được tính đến, để cầu thủ được đảm bảo một tương lai tốt sau khi giải nghệ”.

Nhật Duy