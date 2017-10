VFF lo ngại xuất hiện 'liên minh ma quỷ' cuối mùa V-League

(TNO) Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Viêt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng đã ký văn bản chỉ đạo Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các CLB cần tăng cường giám sát công tác tổ chức các lượt trận cuối của mùa giải.

ĐTLA (áo đỏ) đang "rơi tự do" khi thua liên tiếp 4 trận gần đây - Ảnh: Khả Hòa ĐTLA (áo đỏ) đang "rơi tự do" khi thua liên tiếp 4 trận gần đây - Ảnh: Khả Hòa

Không phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu bộ máy quản lý bóng đá Việt Nam phải đích thân ký “tối hậu thư” này. Vài lượt trận vừa qua, V-League đã có dấu hiệu một số đội bóng vì đã “an toàn” về đích nên đã thi đấu không quyết liệt, thậm chí còn có có thái độ “tình thương mến thương” với những đội đang “lóp ngóp” ớ cuối bảng xếp hạng.

Công văn của VFF được “ra đời” đúng hai ngày trước lượt đấu thứ 23 V-League - lượt đấu mang tính sống còn với nhiều CLB, chắc chắn sẽ mang tính răn đe ít nhiều.

VFF nêu rõ: “Nhằm tăng cường công tác an ninh an toàn, giáo dục chính trị tư tưởng cho cầu thủ, nâng cao uy tín, hình ảnh của V-League cũng như của giải hạng Nhất, VFF yêu cầu VPF và các CLB tăng cường công tác quản lý, đánh giá, dự báo, giám sát chặt chẽ chuyên môn các trận đấu.

Đặc biệt, VPF phải chỉ đạo lãnh đạo, ban huấn luyện các CLB cần phối hợp chặt chẽ và có những biện pháp cụ thể , nghiêm túc giáo dục cầu thủ phát huy tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, không có các hành vi tiêu cực như mua bán, móc ngoặc, dàn xếp tỷ số, liên minh, nhường điểm, hoặc có những hành vi khác có tác động làm thay đổi kết quả trận đấu, thứ hạng của các CLB khác; tôn trọng và tuân thủ các quyết định của trọng tài, luật, điều lệ giải”.

VFF cũng đề nghị VPF chỉ đạo Ban tổ chức địa phương cần phối hợp và tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cổ động viên, kiên quyết ngăn chặn những kẻ quá khích gây mất trật tự và có hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn.

VPF cũng phải chỉ đạo lực lượng giám sát và tổ trọng tài nâng cao tinh thần trách nhiệm, điều hành trận đấu đúng luật, điều lệ; xử lý nghiêm khắc các hành vi phi thể thao và bạo lực sân cỏ.

Lan Phương