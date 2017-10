VFF mong hợp pháp hóa cá cược bóng đá

Sẽ ngăn ngừa được tiêu cực

Ông Nguyễn Lân Trung - Phó chủ tịch VFF nói: “Quan điểm của Bộ Công an về việc cá cược bóng đá hợp pháp rất trùng với quan điểm của VFF. Trước đây, VFF cũng đã từng trình dự án về vấn đề cá cược bóng đá nhưng vào thời điểm đó, dự án chưa thể đi vào cuộc sống vì chưa thuận lợi. Hiện tại, cơ cấu kinh tế xã hội tại VN đã có nhiều bước phát triển và đây chính là thời cơ tốt để chúng ta có thể tính đến việc hợp pháp hóa cá cược bóng đá”.

Cũng theo ông Lân Trung: “Cá cược bóng đá chứa đựng cả mặt tích cực và hạn chế. Chỉ có nhận thức đầy đủ thì chúng ta mới có được những biện pháp đầy đủ để quản lý tốt lĩnh vực vô cùng nhạy cảm này. Chúng tôi rất mong Chính phủ sớm có quyết định hợp pháp hóa cá cược bóng đá. Với nhiệm vụ, quyền hạn của một tổ chức xã hội chuyên chăm lo cho bóng đá, VFF sẵn sàng hỗ trợ một cách tối đa. Nếu Chính phủ yêu cầu VFF cần phải làm gì, đóng góp những gì, VFF sẽ làm ngay”.

Ông Trung nhấn mạnh: “VFF luôn mong muốn việc cá cược bóng đá hợp pháp sớm trở thành hiện thực bởi nhiều lý do. Thứ nhất là sẽ phòng, chống được các hiện tượng tiêu cực trong bóng đá. Thứ hai là khoản tiền cực lớn do cá cược sẽ không chảy ra nước ngoài như hiện nay và Nhà nước sẽ không bị thất thu. Thứ ba, cá cược hợp pháp sẽ mang lại lợi ích trực tiếp không phải cho VFF mà cho sự nghiệp bóng đá nước nhà vì với lợi ích kinh tế to lớn do cá cược hợp pháp đem lại, Nhà nước sẽ tái đầu tư cho bóng đá. Hiện tại, các CLB, các doanh nghiệp chủ yếu đầu tư cho tuyến A chứ chưa dồn tiền phát triển bóng đá trẻ. Trong khi đó, bóng đá trẻ cần rất nhiều tiền mà VFF lại không có đủ kinh phí. Nếu có được nguồn tái đầu tư từ cá cược hợp pháp, VFF sẽ lo được bóng đá trẻ nghĩa là bóng đá VN sẽ được xây từ gốc chứ không phải từ nóc. Cá cược hợp pháp chính là sự đóng góp của xã hội cho bóng đá hay nói một cách chuẩn xác, đây chính là một biện pháp xã hội hóa bóng đá”.

Nên cấm cầu thủ cá cược trong nước

Đồng quan điểm với VFF, HLV Nguyễn Thành Vinh (Hòa Phát Hà Nội) nói: “Dự án cá cược bóng đá hợp pháp đã được ấp ủ từ lâu và đang được khởi động trở lại. Nếu quản lý tốt thì Nhà nước sẽ thu lợi lớn như xổ số kiến thiết. Bằng không sẽ đem lại hậu quả như tình trạng tồn tại của số đề”. Bày tỏ của ông Vinh rất đáng suy nghĩ: “Theo tôi, những chuyên gia xây dựng dự án nên tính kỹ. Cá cược bóng đá quốc tế (hợp pháp) sẽ không nguy hiểm như cá cược bóng đá nội. Ở các nước châu Âu, cầu thủ bị tuyệt đối cấm tham gia cá cược trong nước. VN cũng cần làm như vậy bởi nếu không kiểm soát được sẽ dễ đến vấn nạn là chính cầu thủ trở thành thủ phạm của những trận đấu tiêu cực. Vì đã cá cược từ trước nên họ sẵn sàng “nằm”, móc ngoặc, đi đêm để đạt được tỷ số có lợi cho bản thân, cho bạn bè, cho gia đình cũng tham gia cá cược. Lúc đó không còn thứ bóng đá sạch nữa bởi cầu thủ đã bị hỏng nhân cách. Vụ tai tiếng ở LĐBĐ Trung Quốc thời gian vừa qua khi một loạt các quan chức của LĐ này tham gia dàn xếp tỷ số, các vụ cá cược liên tiếp bị đưa ra ánh sáng, đáng cho VN coi đó là bài học sâu sắc”.

Lan Phương