VFF sẽ báo cáo vụ Ninh Bình với chủ tịch AFC

(TNO) Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết vụ việc CLB The Vissai Ninh Bình xin tạm dừng thi đấu để điều tra tiêu cực sẽ được báo cáo lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

>> V.Ninh Bình có dấu hiệu bất thường từ lâu

>> Bầu Trường: Ninh Bình trả lại sự trong sạch cho bóng đá VN

>> Bảng xếp hạng V.League sẽ biến động thế nào khi V.Ninh Bình bỏ giải?



Vừa đắc cử cương vị chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng gặp chuyện không vui - Ảnh: Minh Tú

Ngày 12.4, tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn sẽ có buổi ra mắt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tại Malaysia. Và dự cuộc họp thường vụ AFC đề bàn về kế hoạch hoạt động của AFC từ nay đến hết năm 2014.

Có thể không vui lắm cho hai quan chức của VFF khi ở lễ ra mắt này, phía VN lại phải báo cáo về một sự cố đang gây sốc cho làng bóng đá Việt là CLB The Vissai Ninh Bình xin tạm dừng thi đấu V-League và cả AFC Cup 2014 vì một loạt cầu thủ dính đến tiêu cực.

Ông Trần Quốc Tuấn nói: “Chủ tịch Lê Hùng Dũng sẽ chủ động báo cáo với chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa về vụ việc này. Tuy chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra nhưng VFF nên chủ động báo cáo trước để AFC nắm bắt được tình hình.

VFF cũng sẽ nói rõ là cả VFF, CLB Ninh Bình và các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc. Tôi cũng chưa thể biết phản ứng của chủ tịch AFC về vấn đề này thế nào nhưng hy vọng lãnh đạo AFC sẽ hiểu”.

Khuya hôm qua, Thanh Niên Online cũng đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Mạnh Trường, chủ tịch tập đoàn xi măng The Vissai Ninh Bình. Theo đó, số cầu thủ dính đến tiêu cực, mà theo lời ông Trường “không phải nghi án mà là vụ án do cơ quan điều tra Bộ Công an thụ lý”, có những cầu thủ của đội U.23 VN và toàn bộ số thủ môn mà đội này đang có.



Hàng loạt cầu thủ của Ninh Bình bị triệu tập - Ảnh: Khả Hòa

Chúng tôi cũng đã đặt câu hỏi trong danh sách cầu thủ bị triệu tập có Văn Quyến, cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An mà CLB Ninh Bình đã cưu mang từ hai mùa nay hay không, vì trên trang thông tin được cho là của Hội CĐV CLB Sông Lam Nghệ An có chi tiết chưa được kiểm chứng: “Bước đầu, 13 cầu thủ của Ninh Bình đã nộp lại cho cơ quan điều tra 800 triệu đồng. Cậu bé nhà mình cũng đã nộp lại 30 triệu đồng từ phi vụ này”.

Ông Hoàng Mạnh Trường cho hay: “Theo tôi được báo lại thì không có Quyến nhưng cơ quan điều tra có thể có kết luận khác mà tôi không thể biết ngay vào thời điểm này”.

Ông Trường nói thêm: “Tôi không muốn dừng thi đấu ở lượt 12 tới cũng không được vì CLB làm gì còn cầu thủ mà đá. Mười mấy cầu thủ nội bị triệu tập, chỉ còn cầu thủ ngoại thì thi đấu làm sao? Tôi quả thật là quá đau lòng và sẽ quyết theo đến cùng vụ việc này”.

Nếu các cầu thủ U.23 đang khoác áo Ninh Bình bị kết luận chính thức là bán độ tại V-League hay AFC Cup thì theo chúng tôi, VFF và cả CLB Ninh Bình cần tiếp tục đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra lật lại các trận đấu tại SEA Games 27 vừa qua, vì thận trọng không bao giờ là thừa cả.

Lan Phương

Lan Phương