VFF sửa đổi quy định kỷ luật sau vụ Quế Ngọc Hải - Anh Khoa

Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa tiến hành sửa đổi quy định kỷ luật mùa giải 2016 mà theo đó, nếu còn xảy ra sự cố tương tự như vụ Quế Ngọc Hải (SLNA) phạm lỗi với Trần Anh Khoa (SHB Đà Nẵng), cầu thủ vi phạm sẽ không phải oằn lưng gánh toàn bộ chi phí điều trị cho cầu thủ bị chấn thương.

Nếu có cuộc bình chọn hình ảnh “đáng nhớ” nhất năm 2015 liên quan đến bóng đá Việt Nam, chúng tôi sẽ bầu hình ảnh cầu thủ Quế Ngọc Hải, Trần Anh Khoa và HLV phó Nguyễn Đức Thắng ngồi nhìn… kế toán CLB SHB Đà Nẵng đếm hơn 830 triệu đồng, tại nhà riêng Anh Khoa ở Đà Nẵng vào chiều 17.12 vừa qua.

Hình ảnh đó có thể lột tả phần nào sự thiếu chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), mà nói chính xác hơn là Ban kỷ luật VFF. Cuối mùa giải 2015, dựa trên văn bản Quy định kỷ luật được ban hành đầu mùa, Ban kỷ luật đã “tung” ra một án phạt kỳ lạ nhất trần đời: Vì Quế Ngọc Hải (SLNA) đã phạm lỗi hành vi xâm phạm thân thể với Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) nên ngoài việc bị treo giò 6 tháng, Hải còn phải chi trả hoàn toàn chi phí cho việc chữa trị chấn thương của Anh Khoa (áp dụng điều 39 Quyết định kỷ luật).



Án phạt này đã gây “bão” trên các diễn đàn bóng đá, trên các phương tiện thông tin đại chúng suốt mấy tháng qua, và chưa có dấu hiệu dừng lại vì sự việc chưa được giải quyết dứt điểm 100%. Dù như chúng tôi vừa kể ở trên, chiều 17.12, Hải đã mang một “mớ tiền” khổng lồ để trả cho Anh Khoa.



833 triệu đồng là tổng cộng chi phí ca phẫu thuật, hai lần tái khám và cả chi phí xe cộ, vé máy bay, ăn ở của Khoa trong 3 lần sang Singapore. Bầu Đức rút tiền túi 400 triệu đồng, nhà tài trợ SLNA chi 360 triệu đồng còn Hội CĐV SLNA ủng hộ hơn 70 triệu đồng.



Tất cả những quy định “ngớ ngẩn” về chuyện cầu thủ vi phạm phải chịu hoàn toàn chi phí cho việc chữa trị chấn thương do hành vi vi phạm gây ra, sẽ không còn hiệu lực kể từ mùa giải 2016.



Tại Hội thảo công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2016 vào ngày 18.12, VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã công bố bản dự thảo các nội dung sửa đổi, bổ sung quy định kỷ luật.



Theo đó, điều 39 đã được thay đổi một cách “toàn diện” như sau: Phạt tiền 15 triệu đồng đối với hành vi xâm phạm thân thể (quy định cũ là 10 triệu đồng). Ngoài ra, người vi phạm còn phải chịu các chi phí hợp lý cho việc chữa trị chấn thương do hành vi vi phạm gây ra, mức chi phí được quy định cụ thể: 1. Không vượt quá 15 tháng lương của người vi phạm theo hợp đồng lao động ký với CLB chủ quản.



2. Không vượt quá 50 triệu đồng đối với trường hợp người vi phạm là cầu thủ đào tạo, tập nghề. Trong trường hợp này, chi phí sẽ do CLB đang sử dụng, quản lý cầu thủ tại thời điểm vi phạm chi trả.



Nếu nội dung sửa đổi này ban hành từ đầu mùa 2015 thì đã không có vụ việc ầm ĩ như vừa qua. SLNA - do vẫn đang ký hợp đồng đào tạo trẻ với Ngọc Hải - nên sẽ đứng ra chi trả 50 triệu đồng, thay vì hơn 830 triệu đồng như trên thực tế đã diễn ra.

