VFF tạm đình chỉ bóng đá 6 cầu thủ Đồng Nai

(TNO) Chiều nay, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra quyết định tạm đình chỉ tư cách cầu thủ với 6 cầu thủ Đồng Nai do bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45) đang giam giữ về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh đánh bạc trong trận đấu giữa CLB Than Quảng Ninh và CLB Đồng Nai ngày 20.7 vừa qua. >> 6 cầu thủ Đồng Nai bị giam giữ tại trại T16

>> Scandal Đồng Nai: Niềm tin là cái đinh gỉ...

>> Bắt khẩn cấp 6 cầu thủ Đồng Nai

5 cầu thủ Đồng Nai có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh đánh bạc trong trận đấu giữa CLB Than Quảng Ninh và CLB Đồng Nai ngày 20.7 vừa qua - Ảnh: Đỗ Hải Các cầu thủ Đồng Nai liên quan đến vụ việc là Phạm Hữu Phát, Đinh Kiên Trung, Nguyễn Đức Thiện, Phan Lưu Thế Sơn, Nguyễn Thành Long Giang, Hà Niệm Tiến, hiện bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ để làm rõ hành vi dàn xếp tỷ số trong trận đấu với Than Quảng Ninh vào chiều 20.7. Theo các quy định tại Điều 2 khoản 6 - Quy định về kỷ luật của VFF ngày 22.1.2014: "Những cầu thủ, cán bộ, nhân viên bị cơ quan điều tra khởi tố, hoặc do VFF đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi vi phạm thì bị tạm đình chỉ làm nhiệm vụ, hoặc đình chỉ thi đấu bóng đá". Như vậy, nhóm cầu thủ kể trên sẽ bị tạm đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá cho đến khi cơ quan điều tra có kết luận cuối cùng về vụ việc. Khi ấy, tùy vào mức độ vi phạm của các cá nhân, Ban Kỷ luật VFF sẽ có mức kỷ luật phù hợp. Lĩnh Nam Lĩnh Nam