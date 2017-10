VFF thiếu “bàn tay sắt”

An ninh sân Lạch Tray chưa hoàn thành nhiệm vụ Theo thông tin của TNTT>, chiều 8.4, thiếu tướng Trần Bá Thiều, giám đốc Công an Hải Phòng đã chủ trì cuộc họp quan trọng với 15 đơn vị, để bàn về cách thức bảo vệ sân an toàn cho những trận đấu tiếp theo của XM.HP trên sân nhà. Thiếu tướng đã phê bình một số lực lượng trong trận đấu giữa XM.HP và Hà Nội T&T đã chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa đặt trách nhiệm cao với công việc. Nhiều cảnh sát còn túm năm tụm ba nói chuyện chứ không thật sự tập trung với những diễn biến nóng trên sân. Thiếu tướng đề nghị BTC sân tiến hành “kỷ luật” khán giả thuộc Hội CĐV Hải Phòng được vào sân bằng thẻ (những người hay chửi rủa và ném đồ vật xuống sân nhất) bằng cách trận đấu tới không bố trí ngồi ở cửa 16 khán đài B mà buộc phải ngồi ở khán đài C và khán đài này sẽ được quây khung để tránh việc ném vật lạ xuống sân. Với những khán giả có tiền án tiến sự thì quản lý việc tới sân sẽ chặt chẽ hơn. Các trận tới sẽ bố trí 1.000 cảnh sát, lực lượng an ninh để bảo vệ sân thay vì 600 như thông lệ”. L.P Giám sát trận đấu không khách quan Theo lời ông Nguyễn Hải Hường, thì báo cáo của giám sát trận đấu Nguyễn Trọng Giáp ghi rõ: “BTC sân đã làm tốt nhiệm vụ, không ảnh hưởng tới trận đấu. Lực lượng an ninh đã ra sân với 100% quân số và đã làm hết mình”. Những tình tiết vi phạm khác như các pha bóng bạo lực liên tiếp diễn ra trên sân cỏ, CĐV XM.HP ném vật thể lạ như mưa và đập phá cửa SVĐ đã bị lờ đi.



Cụ thể, ông Giáp cho rằng CĐV XM.HP chỉ ném vật thể lạ xuống sân ở phút 88 và cuối trận về phía khu vực kỹ thuật của đội khách. Trên thực tế, cơn mưa vật thể lạ được ném suốt từ phút 34, khi Trọng Nghĩa phải nhận thẻ đỏ rời sân. Ông Giáp cũng tổng hợp các phút 76 và 79, CĐV XM.HP lăng mạ trọng tài Thư. Với vi phạm này, hình như vị giám sát cố tình quên, cả vạn CĐV XM.HP đã đồng thanh chửi bới tổ trọng tài và cả cầu thủ hai đội trong hàng chục tình huống rút thẻ, cũng như mỗi lần có cầu thủ XM.HP ngã xuống vì va chạm... Trong và sau trận đấu, bản thân ông Giáp cũng không hề có động thái tích cực nào đôn đốc BTC sân và lực lượng an ninh can thiệp kịp thời. Minh Minh