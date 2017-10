VFF tiếp tục giữ lại HLV Hoàng Văn Phúc

(TNO) Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục được tại vị ở đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam cho đến hết tháng 3.2014.

Không sa thải ông Phúc ngay lúc này



HLV Hoàng Văn Phúc vẫn tiếp tục tại vị cho đến tháng 3.2014 - Ảnh: Khả Hòa

Tại cuộc họp sáng 24.12, ông Lê Hùng Dũng - quyền chủ tịch VFF nói: “Tối 23.12, anh Phúc có gọi điện cho tôi bày tỏ xin rút lui và sáng 24.12 đã chính thức nộp đơn xin từ nhiệm. Nhưng quan điểm của VFF là không phải cứ thua thì sa thải vì thất bại của U.23 VN ở SEA Games 27 ngoài vấn đề năng lực còn do thiếu may mắn và nhiều lý do khác nữa. Giờ, sa thải rồi lại đôn đáo đi tìm thì mệt mỏi vô cùng.

Tôi nói thật, ngồi trên chiếc ghế HLV đội tuyển kinh khủng lắm, tương lai bấp bênh, nguy hiểm. Tôi đã từng mời một HLV giỏi của VN nhưng nhận câu trả lời thế này: Chú ơi, cháu dại gì mà lên để thua một cái đi đâu cũng bị chửi, nhục nhã lắm. Chú cho cháu xin. Thế đấy”.

Thường trực VFF cũng đã “chê” trình độ đội ngũ trợ lý của ông Hoàng Văn Phúc nên không có sự hỗ trợ kịp thời khi ông Phúc đang lâm vào bế tắc. “Mình muốn cưới hoa hậu nhưng hoa hậu không muốn cưới mình thì cũng đành chịu. Chúng tôi suốt thời gian dài đi năn nỉ người nọ người kia nhưng cũng chỉ tìm được từng đó thôi!”, ông Dũng nói.

Không “phế truất” HLV Hoàng Văn Phúc nhưng theo ông Dũng: “Anh Phúc trước mắt, sẽ dẫn dắt tuyển VN thi đấu nốt trận vòng loại Asian Cup 2015 gặp Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 15.3. Sau đó, anh Phúc sẽ ở lại VFF làm cho Ban các đội tuyển. Còn lộ trình tiếp theo, đã được thường trực tính toán thành hai cách.

Một, nếu tiếp tục quy hoạch HLV nội thì chúng tôi sẽ thương thảo với một số ông chủ của vài CLB để khi cần, “điều” HLV đó lên tuyển là được ngay. Hai, lập lại trật tự đội tuyển bằng cách thuê HLV ngoại. Tôi chưa thể nói đó là ai, nhưng các đối tác của tôi sẽ sẵn sàng tài trợ để trả lương với khoản tiền không nhỏ”.

Ông Dũng cũng bảo, thường trực VFF đã rút ra nhiều kinh nghiệm sâu sắc sau SEA Games 27. Ví dụ như đội U.23 VN đã tập trung quá dài ngày nên không đạt đúng điểm rơi phong độ. Vì thế, để chuẩn bị cho AFF Cup 2014 vào ngày 15.11.2014, tuyển VN sẽ tập trung tối đa không quá một tháng, kể từ ngày 10 hoặc 15.10.

Mình có tiền, người ta cũng có tiền

Qua cách nói của ông Dũng thì có vẻ như thất bại của đội tuyển nữ VN trước Thái Lan ở chung kết SEA Games lại tốt hơn.

“Nếu thắng ở SEA Games, chưa chắc ta đã nhìn rõ được nhược điểm cả về thể hình lẫn thể lực so với Thái Lan. Đối thủ đã rát là VN thua ngay.

Đội nữ cũng phải lập lại chiến lược đầu tư. Tấm vé dự World Cup 2015 không nằm trong tầm tay chúng ta đâu, khó khăn, nhọc nhằn lắm đấy. Mình mơ có vé thì các đối thủ của ta cũng mơ. Mình có tiền thì họ cũng đâu thiếu tiền.

Vòng chung kết Asian Cup bóng đá nữ vào tháng 5.2014 là có hội để có thể dự giải vô địch thế giới. Vì thế, không thể làm “lơ tơ mơ” được. Ngày 10.1 tới, chúng tôi sẽ tổ chức một hội thảo chuyên sâu đề tài về đội tuyển nữ. Phải hết lòng, hết sức thì mới chớp được cơ hội nghìn năm có một", ông Dũng nói.

Lan Phương