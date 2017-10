‘VFF tuyệt đối không đề cập đến việc sa thải HLV Hữu Thắng’

Chiều ngày 8.12, ông Hoài Anh cho biết: “Vì AFF Cup vừa khép lại với đội tuyển Việt Nam nên chúng tôi để anh Thắng được về gia đình, nghỉ ngơi khoảng một tuần. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành cuộc họp để cùng phân tích, mổ xẻ những điều được và chưa được của đội tuyển ở giải đấu này.

Trong năm 2017, bóng đá Việt Nam nói chung, đội tuyển và đội U.23 nói riêng có nhiều giải đấu quan trọng cần phải tham gia. Chúng tôi cũng sẽ bàn luôn về những kế hoạch chuẩn bị cho các đội”.



Ông Hoài Anh cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tuyệt đối không đề cập đến việc cách chức hay sa thải HLV Hữu Thắng. Hợp đồng giữa đôi bên vẫn tiếp tục có hiệu lực”.

Ông Nguyễn Xuân Gụ - phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông cho biết: “So với thời HLV Miura, đội tuyển do Hữu Thắng dẫn dắt có bản sắc riêng biệt, có tinh thần thi đấu quả cảm. Các cầu thủ đã vắt kiệt sức mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Tuy nhiên, đội chưa được hưởng hương vị của niềm vui chiến thắng ở bán kết, một phần do thiếu may mắn, một phần do chưa có được “vũ khí” sắc bén để tạo nên sự khác biệt. Cũng như trong chiến tranh, bộ đội ta ngoài tinh thần và sự nhiệt huyết, cũng cần phải có vũ khí để giành chiến thắng. Với tôi, đội vẫn còn những điểm yếu nhất định mà Hữu Thắng cần phải kịp thời chỉnh sửa cho mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam năm 2017”.

Còn HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Tôi chưa biết quyết định cuối cùng của VFF về tương lai của mình. Song nếu được tại vị, tôi sẽ tiếp tục củng cố lực lượng đội tuyển Việt Nam. Không thể ngồi mãi đó mà gặm nhấm nỗi buồn vì còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng khác cần phải chinh phục”.

Kế hoạch gần nhất của đội tuyển là vòng loại ASIAN Cup 2019 diễn ra từ ngày 28.3.2017. Vào tháng 8, đội U.23 Việt Nam do HLV Hữu Thắng dẫn dắt sẽ tham dự SEA Games 29 tại Malaysia.

Lan Phương