VFF vẫn bó tay với CĐV Hải Phòng

Hai ngày sau khi vòng 21 V-League kết thúc, Ban kỷ luật VFF đã nhóm họp và ra quyết định cảnh cáo, phạt CLB Hòa Phát HN 20 triệu đồng do BTC trận đấu vi phạm các quy định về kỷ luật.

Trong khi đó, chưa có án phạt nào được đưa ra với CĐV quá khích Hải Phòng vì chưa đủ báo cáo, công văn phúc đáp từ các cơ quan có liên quan nên Ban kỷ luật chỉ có thể yêu cầu BTC giải chỉ đạo BTC các sân trong cả nước thực hiện nghiêm túc thông báo số 483/LĐBĐVN về việc cấm cổ động viên CLB XM Hải Phòng đến sân các đội khách, có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn cổ động viên CLB XM Hải Phòng vào các sân. Điều đó cũng có nghĩa, để đối phó với vấn nạn CĐV Hải Phòng, trách nhiệm trước tiên thuộc về BTC các sân đấu.

Sự vi phạm của BTC trận đấu CLB Hòa Phát HN theo cách gọi của Ban kỷ luật chính là việc giám sát CĐV đội khách Xi măng Hải Phòng thiếu chặt chẽ, dẫn tới tình trạng đốt pháo sáng tái diễn. Án phạt dành cho BTC trận đấu CLB Hòa Phát HN là đúng, tuy nhiên điều không thể hiểu là ở trận đấu diễn ra 4 ngày trước đó, CĐV Hải Phòng cũng đốt pháo sáng và quậy phá tại Hàng Đẫy nhưng không ai bị phạt gì cả (đó là trận đấu Hà Nội T&T sắm vai chủ nhà). Có thể thấy căn cứ mà Ban kỷ luật áp dụng để đưa ra án phạt cho CLB Hòa Phát HN (khoản 3 và 8 điều 64 Quy định kỷ luật 2010) còn thiếu chặt chẽ. Cụ thể, khoản 8 Quy định kỷ luật có ghi: “Nếu BTC trận đấu để người nhặt bóng cố tình chậm đưa bóng vào sân nhiều lần hoặc người phục vụ y tế không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình thì bị phạt tiền 5.000.000 đồng”.

Thông tin này không liên quan đến việc để CĐV Hải Phòng hai lần đốt pháo sáng trên khán đài B sân Hàng Đẫy ở trận đấu chiều 25.7 vừa qua. Trong khi đó, khoản 5 có liên quan thiết thực hơn thì lại không được nhắc đến: “Nếu BTC trận đấu để cổ động viên kích động, lăng mạ, có lời lẽ thô tục đối với LĐBĐVN, BTC giải, trọng tài, giám sát, đội bạn dưới mọi hình thức trong khi trận đấu đang tiến hành thì bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng”. Đội bóng được nhóm CĐV đó ủng hộ nếu không thi đấu trên sân nhà cũng bị phạt như trên. Nếu tái phạm, đội bóng được nhóm cổ động viên đó ủng hộ sẽ bị buộc thi đấu trên sân không có khán giả.

BTC trận đấu CLB Hòa Phát HN bị phạt vì không quản lý được hành vi của CĐV đội khách Xi măng Hải Phòng, nhưng chính các phần tử gây rối lại không bị xét tội. Theo đó, BTC giải đang chờ công văn phúc đáp từ BTC sân Hàng Đẫy và cơ quan công an để hoàn tất báo cáo chuyển Ban kỷ luật tiếp tục đưa ra các quyết định kỷ luật theo đúng quy định hiện hành.

Ngoài án phạt cho BTC trận đấu CLB Hòa Phát HN, hôm qua, Ban kỷ luật Quyết định số 324/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ 2 trận đối với cầu thủ Vũ Như Thành của CLB XM The Vissai Ninh Bình do vi phạm Điều 61 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN: “Cử chỉ khiêu khích công chúng” trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và XM The Vissai Ninh Bình tại lượt trận thứ 21, ngày 25.7.2010 trên SVĐ Chi Lăng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về án phạt, phía CLB XM The Vissai Ninh Bình đã phản ứng một cách dữ dội. Trưởng đoàn bóng đá Ninh Bình Phạm Văn Lệ cho biết: “Tôi hết sức ngỡ ngàng vì bản thân tôi chứng kiến trên sân Như Thành không hề có bất cứ phản ứng nào với khán giả. Sau đó tôi gọi điện ngay cho Thành, cầu thủ này cũng khẳng định không hề phản ứng với khán giả. Tôi đã cố gắng liên lạc với giám sát trận đấu để hỏi nhưng không được. Tôi khẳng định án phạt này là vô cùng bất công đối với chúng tôi”.

Được biết, sau khi yêu cầu nghe tường trình của trung vệ Như Thành, CLB XM The Vissai Ninh Bình sẽ làm đơn kháng án gửi lên VFF. Ông Lệ khẳng định: “Kháng án chứ không phải xin giảm án như những lần trước vì cầu thủ của chúng tôi không hề làm gì vi phạm các quy định của VFF. ”

Thành Đạt