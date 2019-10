Vi phạm điều lệ giải, đang vô địch xuống hạng nhì

Khán giả đến sân rất đông để chứng kiến trận thư hùng nảy lửa giữa 2 đội mạnh nhất giải và không phải thất vọng khi trận đấu diễn ra hào hứng từ đầu đến cuối. FC Tân Phú đã ghi 2 bàn thắng đẹp từ sai lầm của hàng phòng ngự Minh Nhật và chỉ bị thua lại 1 bàn trong hiệp 1. Thời gian của hiệp 2 là sự áp đảo của Minh Nhật trước sự phòng ngự kiên cường của Tân Phú để cuối cùng đội thủ hay hơn đã xuất sắc bảo vệ thành công tỉ số.

Cầu thủ 2 đội thi đấu quá máu lửa Ngọc Linh

Lực lượng an ninh phải vào sân ngăn những cái đầu nóng Ngọc Linh

Đáng nói là những phút cuối trận này suýt xảy ra xô xát khi có những phản ứng quá nóng nảy của HLV và cầu thủ dự bị đội Minh Nhật, tranh cãi và đôi co với trọng tài thứ tư, gây những áp lực không đáng có với trọng tài chính, thậm chí còn chạy vào sân có lời lẽ khiếm nhã và gây hấn với đội bạn buộc lực lượng an ninh phải can thiệp. Một cầu thủ Minh Nhật còn bị thẻ đỏ do lỗi dùng tay đánh vào mặt đối thủ.

Niềm vui của đội FC Tân Phú sau khi ghi 2 bàn vào lưới Minh Nhật Ngọc Linh

.Niềm vui vô địch tưởng như thuộc về Tân Phú thỉ họ bị đối thủ kiện do đăng ký và đưa vào thi đấu một cầu thủ từng khoác áo U.21 Đà Nẵng cách đây 2 năm, đó là Nguyễn Nhật Trường. Điều lệ giải quy định các đội phải trung thực và chính các trong việc đăng ký danh sách thi đấu Nếu có các cầu thù từng thi đấu cấp độ quốc gia từ U.21 trở lên là vi phạm điều lệ và sẽ bị xử thua.

Căn cứ vào quy định này sau khi có bằng chứng xác thực về cầu thủ Nguyễn Nhật Trường từng thi đấu vòng loại U.21 cho SHB Đà Nẵng tại Huế, nhà báo Trần Hải thay mặt BTC giải đã công bố quyết định hủy bỏ kết quả trận thắng 2-1 trước đó và xử thua 0-3 đội Tân Phú.

Như vậy, với kết quả này sau 7 vòng đấu FC Minh Nhật lên ngôi vô địch với 14 điểm, đội xếp hạng nhì Tân Phú FC với 11 điểm. Cũng có được 11 điểm nhưng kém hơn về hiệu số nên Đạt Tín Minions xếp hạng ba. Trong đêm gala trao giải Đạt Tín Minions cũng là đội bóng đoạt giải phong cách.

Trưởng ban trọng tài HFF Hoàng Ngọc Tuấn tr ao giải cầu thủ xuất sắc Ngọc Linh

Trao giải cho đội hạng ba khi vắng bóng đội nhì