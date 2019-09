Vì sao Becamex Bình Dương chỉ mang 16 cầu thủ ra Hà Nội đấu với Viettel?

Mọi chuyện bắt nguồn từ thất bại 1-5 của Becamex Bình Dương ngay trên sân nhà trước Sông Lam Nghệ An. Ngoài những lý do như không có điểm rơi phong độ tốt, bị hẫng về tâm lý do thời gian nghỉ giữa các vòng đấu quá lâu khi mạch thắng đang ngon trớn trở lại bắt nhịp kém, hay việc bố trí đội hình đến 2 trung vệ ngoại và không có chân sút Wander Luiz phía trên từ đầu khiến cho hàng công “cùn” cộng với hàng loạt sai sót cá nhân khiến cho vỡ trận.

Nhưng còn một lý do khác mà chính người trong cuộc tiết lộ là ít nhất 4 vị trí không chịu đá hết mình, trong đó có 2 ngoại binh và 2 cầu thủ lớn tuổi trong đội hình. Họ không đá không phải vì “cấn” với giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh, người lãnh trách nhiệm thay thế HLV Nguyễn Thanh Sơn chỉ đạo trận gặp SLNA mà do sắp hết hợp đồng nhưng chưa được lãnh đạo đội xem xét tái ký nên họ giở thói “kiêu binh” cố tình phá hỏng sự đoàn kết và lối chơi của đội.

Thủ môn Tấn Trường đối mặt với chân sút Olaha khi mà cả hàng thủ Becamex Bình Dương "mở cửa" đế đối thủ vượt qua dễ dàng Khả Hòa

Nhiều sai sót cũng chính từ thái độ thi đấu thiếu nỗ lực, thiếu quyết tâm này, hớ hênh một cách không đáng có giống như “mở cửa mời anh xơi”. Trận thua đó như giọt nước làm tràn ly khiến cho lãnh đạo CLB bóng đá Becamex Bình Dương phải thực hiện ngay động thái mạnh: thà có thể giảm chỉ tiêu từ top 3 thành top 5 hay top 7 còn hơn để những cầu thủ không còn động lực chiến đấu “quậy”. Chính vì thế mới có chuyện có đến 4 cầu thủ trụ cột nằm trong diện muốn tái ký nhưng chưa được, 3 cầu thủ còn đang chấn thương và 2 cầu thủ khác phong độ kém đã được lãnh đạo đội đồng ý với BHL cho ở nhà và nếu cần thiết một số muốn ra đi trong những con người đang ‘quậy” này sẽ cất luôn đến hết giải.

Trung vệ ngoại Becamex Bình Dương hớ hênh một cách không đúng đẳng cấp Khả Hòa

Với 16 cầu thủ trong đó có đến 8 gương mặt trẻ dưới 23 tuổi, 7 trụ cột nội và duy nhất 1 chân sút ngoại Wander Luiz ra sân Hàng Đẫy đấu với Viettel ở vòng 24 V-League tối nay có thể sẽ làm cho Becamex Bình Dương không thực sự mạnh và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu đặt ra, nhất là phải bảo vệ ngôi vô địch Cúp Quốc gia. Nhưng nếu như không kiên quyết siết chặt kỷ luật, làm mạnh tay với hiện tượng “kiêu binh” thì lợi ích đội bóng về lâu dài sẽ không thể giúp cho Becamex Bình Dương tìm lại sức mạnh vốn có như thuở nào.