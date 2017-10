Vì sao HLV Miura than quá tải?

(TNO) Nhà cầm quân người Nhật Toshiya Miura đang nỗ lực để đối đầu với khó khăn nhằm bước qua vận hạn của mình.

Khi vừa đặt bút ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Miura chưa biết nhiều về bóng đá Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á nhưng cũng mạnh dạn tuyên bố sẽ giúp Việt Nam vô địch SEA Games.



Thành công ở vòng loại châu Á 2015 càng giúp nhà cầm quân người Nhật tự tin hơn. Trở về từ Malaysia, ông Miura lại tuyên bố: “U.23 Việt Nam sẽ đến Singapore để đoạt chức vô địch”.



Tuy nhiên, sau đó, tác động từ nhiều phía khiến HLV Miura phải giảm bớt chỉ tiêu khi đính chính lại rằng: “Mục tiêu của U.23 Việt Nam ở SEA Games 2015 là giành quyền vào bán kết”.



Để giúp U.23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường SEA Games, VFF tiếp tục cho V-League nghỉ 2 tháng, mặc cho các CLB ở V-League kêu trời vì phải gánh thêm 2 tháng tiền lương và sinh hoạt khi CLB không thi đấu.



Rõ ràng, HLV Miura đang được tạo điều kiện tối đa để giúp ông có thể thành công với U.23 Việt Nam.



Thế nhưng, mọi việc không suôn sẻ như mọi người mong muốn. Chỉ mới giai đoạn đầu chuẩn bị, HLV Miura lại gặp hạn khi hai trụ cột là Hoàng Thịnh và Phi Sơn dính chấn thương.



Phi Sơn và Hoàng Thịnh, chưa hẳn là cầu thủ không thể thay thế, nhưng ở thời điểm hiện tại, đây là hai cầu thủ chơi tốt nhất ở vị trí của mình.



Điều quan trọng hơn, HLV Miura đang xây dựng đội tuyển với bộ khung SLNA, nên nếu có Phi Sơn, Hoàng Thịnh thì U.23 VViệt Nam sẽ mạnh mẽ hơn, bởi Thịnh và Sơn rất ăn ý với Quế Ngọc Hải, Mạnh Hùng…

HLV người Nhật than rằng ông có dấu hiệu quá tải và mệt khi phải cáng đáng cùng lúc đội tuyên quốc gia và đội tuyển U.23 Việt Nam - Ảnh: Minh Tú HLV người Nhật than rằng ông có dấu hiệu quá tải và mệt khi phải cáng đáng cùng lúc đội tuyên quốc gia và đội tuyển U.23 Việt Nam - Ảnh: Minh Tú

Khởi đầu không may mắn khiến nhà cầm quân người Nhật thêm lo lắng. Trong những cuộc trả lời báo chí gần đây, HLV người Nhật thường than rằng ông có dấu hiệu quá tải và mệt khi phải cáng đáng cùng lúc đội tuyên quốc gia và đội tuyển U.23 Việt Nam.Việc than vãn của ông Miura là điều rất lạ, bởi với cá tính của mình, hiếm khi HLV người Nhật than thở mà luôn nỗ lực để chứng tỏ trên sân bóng.Vì thế, khi ông Miura nói quá tải, có thể hiểu ông đang bị sức ép lớn và cảm thấy khó khăn cho nhiệm vụ sắp tới.Hy vọng rằng, “vạn sự khởi đầu nan” và những vận hạn đầu tiên này không đánh gục ông Miura và đội tuyển U.23 Việt Nam. Bởi SEA Games 28 là kỳ SEA Games mà người hâm mộ bóng đá Việt rất kỳ vọng.