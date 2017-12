Vì sao nhà tài trợ bỏ V-League, đầu tư sâu cho Thai League?

Thông tin giải V-League của bóng đá Việt Nam bị nhà tài trợ Toyota bỏ rơi sau 3 năm gắn bó từ năm 2015 đến 2017 đã râm ran gần đây, và mới được chính ông Trần Anh Tú - tân chủ tịch Hội đồng quản trị và đồng thời là Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), xác nhận trên trang chủ của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) hôm 24.12.

Giữa lúc đó, báo chí khu vực như trang tin của kênh truyền hình FOX Sports khu vực châu Á cho rằng, Toyota lấy lý do khó khăn về tài chính để chia tay V-League, nhưng lại tăng tiền tài trợ cho giải Thai League của Thái Lan vốn đã được tài trợ gấp nhiều lần so với giải V-League. Tuy nhiên, chính xác là từ đầu năm 2017, Toyota đã ký gia hạn và tăng tiền tài trợ cho Thai League thêm 3 mùa nữa từ 2017 đến 2020 với tổng giá trị gói tài trợ mới lên đến 19,76 triệu USD (hơn 6,5 triệu USD/mùa). So với giải V-League thì khi còn là nhà tài trợ chính, mỗi mùa Toyota chỉ chi chừng 40 tỉ đồng (khoảng 1,76 triệu USD/mùa).

Giữa V-League và Thai League tiền tài trợ của Toyota có chênh lệch quá lớn. Nhiều người cho rằng, sản phẩm thế nào thì nhận sự tài trợ đúng với giá trị tương xứng. Thế nhưng, một mặt nào đó cần có sự nhìn nhận khách quan nhất: Liệu giải V-League đã mất giá kinh hoàng đến vậy sao và thậm chí có đáng bị bỏ rơi như hiện nay?.

Cũng trên trang FOX Sports, bình luận viên nổi tiếng John Duerden khi bình luận về giải Mekong Club Championship cũng do Toyota tài trợ, đã nhận định về trận chung kết giữa 2 CLB của V-League là Sanna Khánh Hòa gặp Muangthong United của Thai League rằng: “Đại diện của V-League chỉ là một CLB hạng trung bình, nhưng Sanna Khánh Hòa cho thấy là một tập thể thi đấu đầy nỗ lực và không kém cạnh bao xa với Muangthong United có phần lớn tuyển thủ quốc gia Thái Lan góp mặt”. Tuy thua trận lượt đi trên sân nhà tỷ số 1-3, nhưng theo ông Duerden: “Ở lượt về tại Bangkok ngày 6.1 tới, với sự thoải mái Sanna Khánh Hòa có thể khiến Muangthong United không dễ mà vô địch dễ dàng”.

Nếu có thua, thì qua màn trình diễn của CLB Sanna Khánh Hòa tại giải Mekong Club Championship, theo ông Duerden đánh giá: “Đã cho thấy cách biệt giữa 2 giải V-League và Thai League chẳng xa xôi bao nhiêu như nhiều người hay bi quan nghĩ đến. Các CLB V-League thuộc hàng “đại gia” hiện nay như Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai hay Becamex Bình Dương đều ngang tầm với nhiều CLB ở Thai League vốn chỉ có 2 CLB thuộc hàng “đại gia” là Muangthong United và Buriram United thao túng lâu nay, và mới đây thêm sự thăng tiến của Chiangrai United mà thôi”.

Ngoài ra, có đánh giá chưa chính xác đó là nói giải V-League bị khán giả quay lưng. Theo qua thống kê mùa 2017, giải V-League với 14 CLB thi đấu đã có tổng cộng hơn 1 triệu CĐV đến xem các trận đấu (trung bình hơn 5 ngàn người/trận). Trong khi, Thai League (18 đội) chỉ nhỉnh hơn một chút với 1,3 triệu người xem (trung bình 4,6 ngàn khán giả/trận).

Bình luận viên Duerden từng nhiều lần đến Việt Nam xem các trận đấu ở giải V-League tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ, đánh giá: “V-League có một sức hút riêng, dù phải thừa nhận là không khí trận đấu chưa “đã” bằng như các trận ở Thai League. Có thể, đó là cách ủng hộ riêng biệt của người Việt với các CLB của mình, vì lẽ họ đã vốn dành hết tình yêu cho các đội tuyển nên đến khi đó mới thấy hết sự cuồng nhiệt thật sự của CĐV Việt Nam”.

Mới đây, giải Thai League cũng dính vụ bê bối chấn động dàn xếp tỷ số ngay trong mùa 2017 liên quan đến nhiều đội và cả các trọng tài cấp FIFA của nước này. Người hâm mộ Thái Lan gần đây đã trở lại các sân cỏ mỗi tuần, nhưng cú sốc dàn xếp tỷ số trên đã khiến nhiều người ngờ vực về mức độ trong sáng của Thai League.

Giang Lao