Vì sao trận đấu V-League ở TP.HCM phải đá sân Bà Rịa - Vũng Tàu?

Tiếc tiền thuê sân gần

Trả lời Báo Thanh Niên về chuyện lạ lùng này, ông Nguyễn Đức Thanh, Phó giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, đồng thời là Trưởng bộ môn điền kinh TP.HCM, cho biết: “Do sân Thống Nhất tổ chức giải điền kinh quốc tế từ ngày 17 - 19.7 nên chúng tôi đã thông báo sớm đến VPF cũng như CLB TP.HCM có thể tổ chức trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 16 V-League sớm 1 ngày đá vào 16.7. Tuy nhiên, CLB phản hồi sẽ chuyển về sân Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) thi đấu. Cái đó là quyền của CLB chứ sân vẫn tạo điều kiện chứ không hề “ép” gì cả”.

Trong khi đó, phía CLB TP.HCM cho biết do đội SHB Đà Nẵng không đồng ý dời lịch đá sớm nên họ buộc phải giữ đúng lịch ngày 17.7 và chọn sân BR-VT chứ không chọn sân Quân khu 7 dù có gợi ý trước đó. Đây là sân đủ chuẩn nằm ngay trong thành phố tuy lâu không tổ chức các giải đỉnh cao nhưng vẫn sẵn sàng đáp ứng nếu CLB TP.HCM có kế hoạch sớm. Một quan chức CLB TP.HCM nêu lý do rằng: “Chúng tôi chọn BR-VT vì có chung nhà tài trợ nên giảm chi phí thuê sân”. Lý giải này cho thấy nguyên nhân chính là do CLB TP.HCM tiếc tiền, không chịu thuê sân Quân khu 7 mà chỉ muốn tận dụng “sân sau” là BR-VT để khỏi tốn kém.

Không quý trọng tình cảm CĐV

Dù việc chuyển sân này cũng là cơ hội để CĐV đội hạng nhì BR-VT lần đầu tiên thưởng thức trận đấu đỉnh cao V-League. Thế nhưng không ít CĐV TP.HCM cảm thấy “chạnh lòng” vì đội bóng là của người dân thành phố mà phải chuyển ra tỉnh ngoài đá, trong khi sân bãi ở TP.HCM không thiếu là điều vô cùng bất cập. Nhiều khán giả mua vé mùa phản ứng rằng phải đi xa để cổ vũ đội phát sinh thêm chi phí vừa phải đi sớm ảnh hưởng giờ làm việc khi trận đấu diễn ra vào giữa tuần là điều chẳng hay ho chút nào.

Trên diễn đàn của CĐV CLB TP.HCM đã xuất hiện rất nhiều bình phẩm. Khá đông ý kiến thất vọng vì thành phố mà... “phải lang bạt ra biển đá” như lời một CĐV trên fanpage. Một fan tên “Trung Thành” cho rằng: “Đội bóng chuyển sân do đụng với một giải đấu khác là chẳng đặng đừng như hồi kỳ trận VN - Campuchia ở AFF Cup phải chuyển từ sân Mỹ Đình ra Hàng Đẫy do vướng khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc. Nhưng chọn một sân thay thế thì phải đảm bảo gần với bán kính khoảng 20 - 30 km trở lại để khán giả đến xem. Nhưng đằng này lại dời đi quá xa, chẳng khác nào “buộc” chúng tôi ở nhà, khỏi đi xem để cổ vũ đội. Nếu trận này diễn ra vào thứ bảy hay chủ nhật thì tình yêu bóng đá thôi thúc mọi người chấp nhận đi để xem đội đá cũng có thể hiểu được. Nhưng đá giữa tuần vào ngày ai cũng đi làm, thử hỏi có chấp nhận được không? Nói rộng ra cách làm “tiết kiệm chi phí” này cho thấy CLB thiếu tầm nhìn với khán giả TP.HCM cũng như không quý trọng tình cảm và sự yêu thương mà CĐV đã dành cho đội”.