Việt Nam 2-2 Indonesia: Nước mắt rơi ở Mỹ Đình

Việt Nam 2:2

kết thúc Indonesia Văn Thanh (83')

Vũ Minh Tuấn (90'+3') Lilipaly (54')

Lestusen (97' pen)

120' KẾT THÚC TRẬN. Hai đội hòa nhau 2-2 ở trận bán kết lượt về và Indonesia giành quyền vào chơi trận chung kết với thắng lợi 4-3 trong cả 2 lượt. 115' Nỗ lực trong vô vọng của thầy trò HLV Hữu Thắng 110' Nếu muốn vào chung kết, tuyển Việt Nam phải ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Vào thời điểm chỉ còn chơi với 10 người trên sân, thì đó là một nhiệm vụ khá khó khăn. 106' HIỆP PHỤ THỨ 2 BẮT ĐẦU. 106' KẾT THÚC HIỆP PHỤ THỨ NHẤT. VN đang bị Indonesia tạm dẫn trong 2 lượt với tổng tỷ số là 4-3. 105' Trọng tài chính đã cho Indonesia được hưởng quả 11m nhưng trọng tài biên xác định Quế Ngọc Hải không lạm lỗi. 102' Nguy hiểm, Công Phượng sút bóng kỹ thuật, bóng đi lượn ra mép ngoài khung thành Indonesia. 97' VÀOOOOOO. 2-2 cho Indonesia.Lestusen sút 11m chính xác.

[VIDEO]: 2-2 CHO INDONESIA 95' PHẠT ĐỀN. Thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải đốn ngã cầu thủ Indonesia sau pha đối mặt. 93' VN đang rất khó khăn với 10 người trên sân và Quế Ngọc Hải trấn giữ khung thành. Tuy nhiên tinh thần của họ đang lên rất cao. 91' HIỆP PHỤ THỨ NHẤT BẮT ĐẦU. 90'+5' KẾT THÚC 2 HIỆP ĐẤU CHÍNH THỨC. Hai đội sẽ đá tiếp 2 hiệp phụ để phân thắng bại. 90'+3' VÀOOOOOOO. 2-1 cho Việt Nam. Vũ Minh Tuấn sút chéo góc chính xác.

[VIDEO]: 2-1 CHO VIỆT NAM 90' Hiệp 2 được cộng thêm 5 phút bù giờ. 87' Những nỗ lực muộn màng của cầu thủ VN. 83' VÀOOOOOOO. 1-1 cho Việt Nam. Văn Thanh sút bóng từ ngoài vòng cấm, bóng đi qua một rừng chân vào bay vào lưới.

[VIDEO]: 1-1 CHO VIỆT NAM 80' Do đã hết quyền thay người nên Quế Ngọc Hãi phải về trấn giữ khung thành. 76' THẺ ĐỎ. Thủ môn Nguyên Mạnh lãnh thẻ đỏ do lỗi đánh nguội cầu thủ Indonesia. Thật không thể tin được khi trong tình huống đội khó khăn mà Nguyên Mạnh còn dùng hành động ấu trĩ như vậy. [VIDEO]: THẺ ĐỎ CỦA NGUYÊN MẠNH 73' Thành Lương vào thay Thanh Trung. 72' Ferdinan Afred vào thay Boaz Solossa. 70' KHÔNG VÀO. Minh Tuấn sút cận thành bật người thủ môn Indonesia. 67' Công Phượng vào thay Văn Quyết. Công Phượng nhận sự cổ vũ của người hâm mộ khi anh chuẩn bị vào sân thay người. 65' HLV Hữu Thắng cần phải có sự điều chỉnh nhân lực. 62' Tinh thần cầu thủ VN đang xuống khá thấp. 57' Vũ Minh Tuấn vào thay Văn Toàn. 54' VÀOOOOO. 1-0 cho Indonesia. Đình Đồng và Nguyên Mạnh phối hợp không tốt để cho Indonesia ghi bàn mở tỷ số 1-0.

[VIDEO]: 1-0 CHO INDONESIA Từ tình huống lên bàn không có gì nguy hiểm, nhưng tuyển VN đã để thua một cách đáng tiếc. 53' Tuyển VN đang chơi khá hay kể từ đầu trận, nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả. Các chân sút tuyển VN cần chắt chiu cơ hội hơn để có thể sớm ghi bàn phá thế bế tắc.

50' Thanh Trung căng ngang, Công Vinh vào hục bóng bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. 49' Nguy hiểm. Văn Toàn sút chệch cột dọc. 46' HIỆP 2 BẮT ĐẦU. VN vẫn đang giành quyền kiểm soát thế trận. 45'+1' KẾT THÚC HIỆP 1. Hai đội tạm hòa 0-0. 45' Hiệp 1 được cộng thêm 1 phút bù giờ. 44' Công Vinh đánh đầu chạm cột dọc nhưng thủ môn Indonesia kịp ôm gọn bóng. 43' Những phút cuối của hiệp 1, các học trò HLV Hữu Thắng đang đẩy mạnh tấn công. 39' Indonesia đang bình tĩnh tố chức các pha lên bóng khá nguy hiểm, vì thế VN cần phải cẩn trọng bởi nếu để đối phương ghi bàn chúng ta sẽ khó khăn gấp bội. 35' Thủ môn Meiga nhận thẻ vàng do lỗi câu giờ. 32' VN đang tấn công dồn dập khiến ngay cả Salossa cũng phải lùi về phòng ngự. 30' Quả phạt góc thứ 5 cho tuyển VN, trong khi Indonesia chưa có tình huống đá phạt góc nào. 26' Indonesia đang phòng ngự theo số đông. Lúc này, tuyển VN cần những cầu thủ có chất quái như Phi Sơn, Công Phượng... 21' Công Vinh bỏ lỡ cơ hội không thể tin được khi anh xử lý chậm để thu môn Indonesia bắt được bóng. 20' Indonesia đang chơi với đội hình khá thấp, nên VN gặp đôi chút khó khăn ở các tình huống phối hợp cuối cùng. 16' VN vẫn đang nắm thế chủ động với những pha tấn công dồn dập. Nếu giữ được thế áp đảo như thế này, hàng thủ Indonesia rất dễ phạm sai lầm. 13' Trọng Hoàng đá bóng ra ngoài sau khi Andik bị đau. 8' Văn Thanh sút chệch cột dọc. Hàng thủ Indonesia có phần lúng túng trước các pha công thành của tuyển VN. 4' Khác với trận lượt đi, HLV Hữu Thắng đã chỉ đạo cầu thủ của mình đẩy cao đội hình chơi tấn công phủ đầu. Những pha phối hợp tấn công của đội quân Hữu Thắng khá mạch lạc. 2' VN tổ chức tấn công nhanh sau tiếng còi nhập cuộc. Trên sân lúc này, khán giả cũng đang cổ vũ rất nhiệt tình. 19 giờ HIỆP 1 BẮT ĐẦU. Indonesia giao bóng trước. 18 giờ 55 Tuyển Việt Nam ra sân với trang phục toàn đỏ, còn Indonesia là toàn trắng. 18 giờ 50 Không khí trên sân Mỹ Đình lúc này đang rất sôi động 18 giờ 45 Bên phía Indonesia, ngoài chân sút Salossa (ảnh), thì tiền vệ cánh trái Rizki Poza là cầu thủ rất nguy hiểm bởi những pha xuống biên tốc độ. Nếu không có cách khóa chặt cầu thủ này, khung thành thủ môn Nguyên Mạnh sẽ gặp nhiều áp lực. 18 giờ 40 HLV Hữu Thắng tiếp tục trọng dụng Trọng Hoàng gây không ít lo ngại, bởi Hoàng đã chơi không tốt ở bán kết lượt đi. 18 giờ 35 HLV Hữu Thắng quyết định cho tuyển VN đá với sơ đồ 4-4-1-1. Trọng Hoàng - Xuân Trường sẽ đá tiền vệ trung tâm, hai bên cánh là Đinh Thanh Trung - Nguyễn Văn Toàn. Văn Quyết và Công Vinh tiếp tục đá cao trên hàng tiền đạo. Sự trở lại của Đình Luật hy vọng sẽ giúp hàng thủ VN chơi chắc chắn. 18 giờ 25 ĐỘI HÌNH RA SÂN Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh, Đình Tùng, Văn Quyết,Văn Toàn, Thanh Trung, Xuân Trường, Trọng Hoàng, Công Vinh. Indonesia: Meiga, Beny, Lestaluhu, Stefano, Rizki, Fachrudin, Pradana, Andik, Hansamu, Lestusen, Boas. 18 giờ 20 CĐV Việt Nam nhuộm đỏ sân Mỹ Đình. 18 giờ [TRỰC TIẾP]: BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU 17 giờ An ninh tại sân Mỹ Đình được thắt chặt 16 giờ 30 [VIDEO]: CỰU TUYỂN THỦ QUỐC GIA DỰ ĐOÁN TRẬN VIỆT NAM - INDONESIA [VIDEO]: NGƯỜI HÂM MỘ DỰ ĐOÁN TRẬN VIỆT NAM - INDONESIA [VIDEO]: GIỚI TRUYỀN THÔNG DỰ ĐOÁN TRẬN VIỆT NAM - INDONESIA

Giới truyền thông VN xôn xao khi nhìn thấy Công Phượng xuất hiện ở cuộc họp báo vào trưa 6.12 vì thường cầu thủ được xếp đá chính mới được HLV trưởng bố trí trả lời trước trận. Nhưng ai nấy đều có phần chưng hửng khi HLV Hữu Thắng khước từ câu trả lời về đội hình xuất phát có Công Phượng hay không?

Hữu Thắng không quá phật ý khi bị chất vấn: “Nếu bây giờ anh bị sức ép là phải tung Công Phượng hay Văn Toàn ra từ đầu, anh sẽ hành xử thế nào? Liệu trận đấu sống còn vào ngày 7.12 có căng thẳng nhất với anh hay không? Anh sẽ giải quyết bài toán tâm lý cho mình và cầu thủ ra sao?”. Câu trả lời rất thẳng thắn: “Ngay từ khi tôi nhậm chức, tôi đã tuyên bố rất rõ ràng, phương châm sống còn của tôi là xây dựng đội tuyển mạnh với từng cá nhân là một mắt xích mạnh. Tôi sẽ cố gắng phát huy tinh hoa của mỗi cầu thủ để đội tuyển VN là một mảnh ghép đồng nhất. Tôi là người quyết định tối cao về mặt chuyên môn. Không ai, không cơ quan nào, kể cả VFF hay Tổng cục TDTT có thể bắt tôi làm điều nọ điều kia bởi tôi mới là người chịu trách nhiệm. Đến thời điểm này, tôi hài lòng về tất cả những quyết định của mình”.

Hữu Thắng nói tiếp: “Khi còn khoác áo cầu thủ, tôi cũng nhiều lần trải qua sức ép tâm lý ở những trận đấu khó. Và sức ép đó có nhiều cái rất khác so với sức ép khi làm HLV, nhất là HLV đội tuyển. Tuy nhiên, nếu đã sống chết với nghề, yêu thương, đam mê và trân trọng nó thì sức ép nào cũng có thể vượt qua. Tôi đã quen sống với sức ép bởi xác định rõ, thắng thua trong bóng đá là chuyện bình thường. Mỗi lần vượt qua sức ép sẽ khiến ta bản lĩnh, trưởng thành hơn. Tôi nói với cầu thủ: Hãy quên thất bại đã qua, hãy chơi với tất cả trái tim và sự tỉnh táo. Bóng đá có nhiều điều bất ngờ. Có thể may mắn hoặc không may mắn. Đã là đàn ông là phải biết chấp nhận những niềm vui và cả nỗi buồn. Dĩ nhiên, chúng tôi muốn “tiếp cận” niềm vui bằng tất cả sự nỗ lực của mình. Tâm lý anh em hiện tại khá thoải mái”.

Nhà cầm quân tuyển VN ca ngợi đối thủ: “Indonesia là đội bóng không chỉ rất khỏe mà còn có chiều sâu. Đội trưởng Boaz Salossa hoạt động với cường độ rất cao, dường như anh ta không phải đang ở độ tuổi 30. Linh hồn của Indonesia là đây chứ đâu. Hai cánh của họ cũng rất mạnh. Nhưng tôi không quá lo về điều đó bởi đã có giải pháp mà tôi nghĩ là tốt để khai thác điểm yếu, triệt tiêu bớt ưu điểm từ đối phương. Số phận đã bắt tôi và người thầy cũ mà tôi rất mực kính trọng phải đối mặt ở hai chiến tuyến. Trong trận chiến một mất một còn, tôi không muốn thất bại trước HLV Riedl”.

Còn cố nhân cũ của bóng đá VN, HLV Riedl, từ tốn: “Tôi và Hữu Thắng gặp nhau ở hai trận giao hữu và chúng tôi hòa 1 trận, đội tuyển VN thắng 1 trận. Còn trận bán kết lượt đi, Indonesia may mắn giành chiến thắng 2-1 nhờ tinh thần thi đấu không ngừng nghỉ. Tôi hy vọng cầu thủ của mình vẫn nuôi được lửa chiến đấu và không để đội chủ nhà đánh bại. Khó khăn rất lớn đang chờ vì tôi quá biết chảo lửa Mỹ Đình với 40.000 khán giả sẽ rực nóng thế nào và chỉ có tập trung tối đa, Indonesia mới không bại trận”.

Trong cuộc họp báo, Công Phượng cũng phát biểu: “Tôi cũng chưa biết mình có được đá chính không. Nhưng nếu được thì tôi rất vui và sẽ cống hiến với tất cả những gì mình đang có. Còn việc có ghi bàn được hay không, tôi chưa dám bàn tới. Nhưng tôi hay bất kỳ đồng đội nào cũng mong muốn ghi bàn cả. Công lao không chỉ tính cho cá nhân mà cả tập thể”. Dự kiến đội hình xuất phát của VN: Nguyên Mạnh (thủ môn), Văn Hoàn, Đình Luật, Tiến Dũng, Văn Thanh (hậu vệ), Văn Toàn, Ngọc Hải, Xuân Trường, Thành Lương (tiền vệ), Văn Quyết, Công Vinh (tiền đạo).

Tỷ lệ cược: VN chấp 1 trái thắng 9.

