Việt Nam gặp khó khi đụng Thái Lan ở bán kết

Trước khi trận Viêt Nam – Malaysia diễn ra, tuyển futsal Indonesia đã chơi rất hay và thắng Úc 8-3. Kết quả Indonesia tạo được gây áp lực lên Việt Nam, bởi thầy trò HLV Miguel Rodrigo cần phải thắng Malaysia cách biệt 5 bàn trở lên mới có thể lấy ngôi đầu bảng B để né Thái Lan.

Trước áp lực buộc phải thắng đậm, tuyển Việt Na đã chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu trận. Thế trận áp đảo và những pha tấn công liên tục giúp đội chủ nhà có bàn mở tỷ số ở phút thứ 6 do công Thành Tín.

Có được bàn thắng sớm, những tưởng VN sẽ chơi hay hơn để đạt được mục đích của mình. Đáng tiếc do dứt điểm không tốt, nên đến phút 26, các học trò HLV Rodrigo mới có bàn thắng thứ 2 đến từ cú sút căng của Đức Tùng. Về cuối trận, HLV Rodrigo cho tuyển VN đá power-play để tìm thêm nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, lối đá không thủ môn đúng là con dao 2 lưỡi, khi Malaysia đã tận dụng cơ hội để san bằng tỷ số 2-2 do công Harit Naim và Arwann ghi. Rất may ở cuối trận, Minh Trí và Đức Phát lập công ấn định chiến thắng 4-2 cho tuyển Việt Nam. Thắng trận này, Việt Nam được 7 điểm cùng điểm với Indonesia nhưng lại thua chỉ số phụ nên chỉ đứng thứ 2 bảng B.

Như vậy, Việt Nam phải gặp Thái Lan ở bán kết 1 vào ngày 25.10. Đây là một trận đấu khó với Việt Nam, bởi Thái Lan rất mạnh, nếu thua đội quân của HLV Rodrigo sẽ mất suất dự VCK futsal châu Á 2020.