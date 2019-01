Dự đoán

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Hòa 1-1 hoặc VN thua 1 bàn

Điều tôi cảm thấy khá lo lắng là cứ khi xuống sức, đội tuyển VN không giữ được sự tập trung mà bằng chứng là hiệp 2 trận thua Iraq. Bởi vậy, trước một đối thủ trên tầm như Iran, chúng ta cần phải tỉnh táo, không được để cuốn vào lối chơi vừa tốc độ vừa mềm mại vừa kỹ thuật của họ. Iran chắc chắn sẽ muốn ghi bàn thắng càng sớm càng tốt, vì thế hàng thủ VN, nhất là 3 trung vệ, phải có sự liên lạc chặt chẽ, không để lộ quá nhiều khoảng trống sau lưng. VN cần nỗ lực ngăn chặn những đường chuyền từ xa của đối phương rót vào trung lộ hoặc lật từ biên. Iran còn hay hơn Iraq nên chúng ta nên thu về nửa sân để đảm bảo giữ sạch lưới trước khi tiến hành các pha phản công. Tôi cho rằng Xuân Trường sẽ không đá chính trận này mà nhường tuyến giữa cho hai tiền vệ khỏe hơn là Hùng Dũng và Huy Hùng hoặc Đức Huy. Tỷ số có thể hòa 1-1 hoặc VN thua với tối thiểu một bàn.

HLV Đoàn Minh Xương: VN khó hòa

Iran đã thể hiện một đẳng cấp vượt trội mà dù có lạc quan đến mấy, cá nhân tôi cũng thấy khó để VN có thể cầm hòa. Tôi đã xem kỹ trận họ hủy diệt Yemen với tỷ số 5-0. Không phải Yemen quá yếu mà vì Iran quá hay. Bản thân ông Park Hang-seo cũng tự nhìn nhận trận đấu thứ 2 của vòng bảng Asian Cup là trận đấu chứa nhiều rủi ro và khả năng thắng không cao. Dĩ nhiên VN vẫn sẽ có sự sắp xếp nhân sự hợp lý nhất có thể để không bị vỡ trận. Chúng ta vẫn chơi phòng ngự số đông, phòng ngự từ xa và chờ đợi đối thủ chủ quan mà chớp cơ hội phản công. Có thể Thành Chung sẽ vào thay Tiến Dũng, Đức Chinh cũng sẽ đá từ đầu vì cậu ta khỏe, có thể lui về phòng ngự. Tuy nhiên, VN khó hòa mà nhiều khả năng sẽ thất bại 0-2.

HLV Lưu Ngọc Hùng: VN hòa hoặc thua cách biệt thấp nhất

Nhìn tương quan các bảng Asian Cup có thể thấy có 3 điểm vẫn có hy vọng lớn đi tiếp. Vấn đề là hiệu số đừng để âm quá cao rất bất lợi khi so sánh với đội thứ ba bảng khác. Nếu VN xác định dốc toàn lực để thắng Yemen trận cuối vòng bảng thì trận này cũng phải dốc toàn lực để đá thật hay trước Iran nhằm mục tiêu có điểm, nếu không thì cũng phải hạn chế bàn thua. Muốn làm được vậy, VN cần phải kéo thấp đội hình, đá dày đặc hơn nhưng không có nghĩa co cụm, thụ động. Quan trọng là ngoài 3 trung vệ chỉ huy cho thật tốt hệ thống phòng ngự thì thủ môn Văn Lâm phải tăng cường hoạt động tốt trong vòng 16 m 50, ra vào nhanh nhẹn, dứt khoát và chính xác hơn. Tôi dự đoán nếu may mắn VN sẽ hòa còn không thì thua với cách biệt thấp nhất.

Nhật Duy - T.K (ghi)