 Việt Nam - Myanmar: 1-1: Khởi đầu kém vui

Bên lề Điện chập chờn. Dù là ngày khai mạc, nhưng điện ở sân Rajamangala lại rất chập chờn khi cúp điện liên tục. Chính vì thế bài Quốc ca VN trong lễ chào cờ đã bị gián đoạn và phải phát lại từ đầu vì mất điện. VN không thắng do trời mưa. Mấy ngày nay trời ở Bangkok ít khi mưa vào chiều tối, thế nhưng trước trận VN - Myanmar diễn ra mưa như trút nước. Mặt sân Rajamangala ướt sũng đã ảnh hưởng lối chơi kỹ thuật của tuyển VN. Nhiều khán giả VN có mặt trên sân tự an ủi rằng, tuyển VN không thắng do trời mưa lớn. Văn Phong đi bệnh viện. Hậu vệ Văn Phong phải ra sân từ đầu hiệp 2 do bị đối phương đá trúng ngực. Do Văn Phong quá đau đớn nên BTC đã nhanh chóng đưa anh đi bệnh viện kiểm tra. Nguyên Sa vẫn chưa hết sốt. Trong trận đấu của VN gặp Myanmar, tiền vệ Nguyên Sa buộc phải lên khán đài để theo dõi đội mình thi đấu. Anh cho biết mình vẫn chưa hết sốt hẳn, nên không biết chắc có thể ra sân trong vài ngày tới không. Cổ động viên VN ít do biểu tình. Ngày thi đấu của tuyển VN cũng là ngày biểu tình lớn diễn ra ở Bangkok nên ngay cả người Thái cũng hạn chế đi lại. Vì thế, số kiều bào ở Bangkok đến sân cổ vũ cho tuyển VN ít hơn so với dự đoán. Quang Huy Lần đầu tổ chức nhưng đông vui, đó là cảm giác chung của khán giả khi đến sân Cung văn hóa Lao động TP.HCM xem tiếp sóng trực tiếp trận VN - Myanmar trên màn hình 150 inch. Đây là lần đầu tiên đơn vị này tổ chức trực tiếp không bán vé, có bình luận đố vui trúng thưởng xôm tụ nên có gần 200 khán giả đến xem. T.K