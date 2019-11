Việt Nam - UAE: Vé chợ đen đìu hiu, 'chợ' mạng tấp nập

Bằng chứng là vài ngày trước trận gặp UAE, chợ đen ở phía ngoài sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và trước cổng trụ sở VFF hoạt động khá đìu hiu. Nếu trước đây, cứ một ngày trước trận là hàng chục phe “tề tựu” tấp nập thì hôm qua chỉ khoảng chưa đầy chục anh chị phe lượn lờ ở địa điểm “tập kết”. Cũng không có dân phe nào cầm trên tay cả xấp vé mà chỉ bán vé lẻ mua lại từ người đặt vé qua mạng.

Trong khi đó, “chợ đen” trên mạng lại dập dìu kẻ bán người mua suốt mấy ngày qua. Vé mệnh giá 200.000 đồng được hét với giá 1,4 triệu. Mệnh giá cao nhất 500.000 đồng có vẻ rất khan hiếm nên cũng được hét với giá trên trời là 3 triệu đồng.

Về vấn đề đảm bảo an ninh an toàn trận UAE và đặc biệt trận gặp Thái Lan, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF, khẳng định: “VFF tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để trước, trong và sau trận đấu không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. An toàn tuyệt đối là ưu tiên hàng đầu của ban tổ chức trận đấu. Không chỉ bảo đảm an ninh an toàn tại các khu vực trong sân Mỹ Đình, lực lượng cảnh sát sẽ cùng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vé ra vào ở tất cả các cửa, phát hiện và ngăn chặn tình trạng thẩm lậu vé.

Chúng tôi cũng có những phương án đặc biệt bảo vệ khán giả UAE và khán giả Thái Lan, không để xảy ra tình trạng xô xát giữa các nhóm cổ động viên. Pháo sáng, pháo nổ cũng sẽ được đặc biệt lưu tâm để không trở thành vấn nạn khi trận đấu diễn ra”.

VFF cũng yêu cầu khán giả nên đến sân sớm trước ít nhất 2 - 3 tiếng vì đường Lê Quang Đạo đang sửa chữa có thể tắc đường.