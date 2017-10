Việt Thắng có thể chia tay AFF Cup

Thực tế, suốt hơn 1 tháng qua tính từ khi kết thúc Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, những hạn chế của đội tuyển VN chưa được khắc phục. Bộ khung chính với những người hùng AFF Cup 2008 vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước những đối thủ chủ động chơi áp sát quyết liệt dựa trên nền tảng thể lực sung mãn như U.23 Úc, U.23 Hàn Quốc. Yếu kém lớn nhất vẫn là khả năng phối hợp chưa đa dạng, dứt điểm kém, thể lực còn yếu và hay lúng túng trong phòng thủ khi bị đối thủ pressing. Ngoài ra tin không vui khác là tiền đạo Việt Thắng bị đứt dây chằng chéo sau gối trong trận gặp Singapore và phải nghỉ ít nhất 4 tuần. Rất có thể Thắng không đá được trận đầu tại AFF Cup gặp Myanmar ngày 2.12.

So với U.23 Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên không khỏe bằng, nhưng lại già dặn hơn khi có những cái tên từng dự World Cup 2010: Ri Myong Guk, Mun In Guk, Kim Kyong Il, Ji Yun Nam. CHDCND Triều Tiên cũng là đội bóng biết cách cùng đối phương chơi bóng, thay vì chỉ cố gắng khắc chế đối thủ như Singapore. Đó là lý do mà các cuộc đọ sức giữa VN và CHDCND Triều Tiên từ T&T Cup 2008 đến Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đều diễn ra hấp dẫn và chỉ thiếu… bàn thắng. Hy vọng cuộc tái đấu lần thứ 3 trên SVĐ Mỹ Đình, mành lưới sẽ rung lên trong niềm vui của người hâm mộ.

Trung Ninh