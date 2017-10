Không có trận play-off năm 2010?

Trong bài “Đội vô địch vẫn bị đánh…tụt hạng” ra số ngày 21.7, TNTNTT đã đề cập đến chuyện, kết quả V-League 2010 sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu 3 CLB Đồng Tháp (ĐT), Thanh Hóa (TH) và Nam Định (NĐ) không kịp chuyển sang mô hình doanh nghiệp vào đúng hạn chót 31.8.2010. Sau ngày này, 1, 2 hoặc có thể cả 3 CLB sẽ tự động ghi tên mình vào giải hạng Nhất mùa sau, bất chấp họ đứng đâu trong bảng xếp hạng.

Trao đổi với chúng tôi, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Phạm Ngọc Viễn và TTK kiêm trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn đều cho biết, sở dĩ VFF phải làm quyết liệt như vậy vì không chỉ phải tuân thủ theo quy định nghiêm ngặt của AFC mà đây còn là mùa cuối cùng, VFF “chạy thử” giải Chuyên nghiệp. Bắt đầu từ mùa sau, V-League sẽ chính thức được gắn thêm danh từ chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ mang tính thử nghiệm nữa.

Trong trường hợp ĐT, NĐ, TH không chuẩn bị kịp thì V-League 2011 sẽ chỉ có 10 đội, vì không tính cả đội nào đó sẽ bị rớt hạng do chót bảng ” _ Ông Phạm Ngọc Viễn

Theo ông Tuấn, trong cuộc họp sơ kết nửa mùa 2010, tất cả các đội, trong đó bao gồm 11 CLB đã được cổ phần hóa và 3 CLB nhà nước, đều thống nhất, nếu các đội nhà nước vẫn không hoàn tất xong việc chuyển đổi thì mùa 2010 không có trận play-off. Thay vào đó, 3 đội V-League sẽ buộc phải nhường ghế cho 3 đội hạng Nhất có thành tích tốt nhất.

Phải làm theo luật

Trên thực tế, 3 đội đang đứng top ba của hạng Nhất là Hà Nội ACB, Than Quảng Ninh, SQC Bình Định. Nhưng mùa giải còn 6 lượt trận nữa, trong khi An Giang - đội bóng nhà nước - đang đứng thứ 4, chỉ kém Bình Định vỏn vẹn 1 điểm. Cơ hội vươn lên top trên của An Giang vẫn còn rất nhiều. Nếu họ kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 thì có được lên Chuyên không? Về lý thì có nhưng về luật thì rõ ràng không! Mà không giống với ĐT, NĐ, TH – đang bấn loạn để “chạy quota” vì dao đã kề cổ. Theo như ông Viễn, hạn cho các đội hạng Nhất chuyển đổi mô hình doanh nghiệp lại vào tận năm 2012, nên họ chẳng việc gì phải vội.

Chúng tôi đã hỏi ông Tuấn về việc này và được ông Tuấn cho biết, điều lệ V-League và giải hạng Nhất 2010 đã quy định có tổng cộng 9 trường hợp xảy ra về tỷ lệ suất lên, xuống hạng và trận play-off và các đội đã đồng ý. Hơn nữa, cũng theo ông Tuấn: “Ban bóng đá chuyên nghiệp đã làm việc với 3 CLB ĐT, NĐ, TH và chắc họ sẽ kịp chuyển trước ngày 31.8 nên rất khó xảy ra những trục trặc”. Thế nhưng, khi chúng tôi phỏng vấn các CLB này thì NĐ vẫn đang mù mịt về tương lai, TH có thể phải “núp bóng” một công ty nào đó để cho khỏi phải bị VFF “thổi còi” chứ kinh phí hoạt động vẫn phải xin tỉnh.

Ông Viễn cũng có đưa ra một giải pháp: “Nếu các đội hạng Nhất không phải là doanh nghiệp thì dù có thành tích tốt vẫn không cho thăng hạng. Trong trường hợp ĐT, NĐ, TH không chuẩn bị kịp thì V-League 2011 sẽ chỉ có 10 đội mà thôi, vì không tính cả đội nào đó sẽ bị rớt hạng do chót bảng”.

TNTNTT đã đặt câu hỏi cho ông Phạm Ngọc Viễn: “Nếu 3 đội nhà nước bị đánh tụt hạng thì liệu có xảy ra chuyện, đội đã chuyển đổi thành công sang doanh nghiệp sẽ nghiễm nhiên được ở lại, bất chấp đứng chót bảng hay không?”. Câu trả lời là: “Theo điều lệ, cứ chót bảng thì phải xuống hạng thấp hơn vào năm sau. Đội là doanh nghiệp cũng không phải ngoại lệ”.

Lan Phương