V-League 2014 khởi đầu vắng vẻ

Dù là trận đại chiến được xem như chung kết sớm của mùa giải nhưng sân Hàng Đẫy chiều qua không đông người xem. Tương tự sân Đồng Nai mùa trước khán giả ngồi gần kín hết sân, nhưng lần này chỉ được gần nửa. Sân Hòn Gai nhỏ nên sức chứa cũng chẳng bao nhiêu. Nhìn chung V-League Eximbank 2014 khởi đầu không mấy sôi động



Gonzalo nhảy cao hơn Abbas. Sự thắng thế của Hà Nội T&T trước Becamex Bình Dương



Trong bối cảnh trống vắng người xem như thế, HLV Phan Thanh Hùng bảo ông cảm thấy ớn lạnh không phải vì thời tiết mà bởi bàn thua của Hà Nội T&T ở phút 34 khi cú sút của Abass bật chân hậu vệ đổi hướng khiến Dương Hồng Sơn bó tay. Nhưng “rất may mắn khi dự cảm thất bại của tôi đã không thành hiện thực. Nếu hiệp 1 có phần uể oải và thiếu may mắn, sang hiệp 2, Hà Nội T&T đã lột xác. Chúng tôi đã lội ngược dòng quá xuất sắc không chỉ nhờ có một số sự điều chỉnh về mặt nhân sự mà vì các cầu thủ đã gắn kết với nhau hơn, hiểu ý nhau hơn, bộc lộ trọn vẹn sức mạnh cả về tinh thần lẫn chiến thuật”, ông Hùng nói.

Nhờ đẩy Gonzalo lên đá cặp tiền đạo với Hoàng Vũ Samson (hiệp 1 Gonzalo đá trung vệ), đội bóng thủ đô đã gây sức ép và liên tiếp có 4 bàn thắng. Nhưng phải nói bàn gỡ hòa của Hertor (cầu thủ cũ từ Sông Lam Nghệ An) là bước ngoặt. Người góp “công” lớn ở bàn thắng này chính là… thủ môn Tấn Trường của Becamex Bình Dương (BD). Trường đã mắc sai sót nghiêm trọng khi tự va vào đồng đội rồi để ói bóng ngay trong chân đối phương và dĩ nhiên Hertor không thể bỏ lỡ cơ hội tốt hơn thế. Từ đó Gonzalo (2 lần) và Samson đã nâng lên 4-1. Gần cuối trận, cầu thủ trị giá 7 tỉ đồng Trọng Hoàng mới ghi bàn rút ngắn còn 2-4 cho BD. Trận thua này cho thấy BD đầu tư lực lượng nhiều nhưng cũng như hai mùa gần đây mở đầu bao giờ cũng chệch choạc, không gắn kết và nhiều sai sót ngớ ngẩn.

2 trận còn lại: Đồng Nai vất vả cầm chân Vissai Ninh Bình (NB) 2-2 sau khi bị dẫn trước 2-0 (Anh Tuấn ghi 2 bàn cho NB, Melquiades gỡ cho ĐN) và SLNA thắng chủ nhà Than Quảng Ninh 1-0 do cú đánh đầu của Như Thuật từ quả tạt của Phi Sơn. Chiều nay V-League tiếp diễn với 3 trận còn lại: SHB Đà Nẵng gặp Đồng Tâm Long An (16 giờ 30, VTC3 trực tiếp), QNK Quảng Nam - Hùng Vương An Giang (16 giờ 30) và Hải Phòng - Thanh Hóa (17 giờ, VTV6 trực tiếp)

Ban Tư vấn đạo đức đã giúp bóng đá VN rất nhiều Ngay sau lễ ký kết hợp đồng tài trợ V-League 2014 giữa VPF với Eximbank, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nói: “Trong mùa giải vừa qua, Ban Tư vấn đạo đức đã giúp chúng tôi rất nhiều việc. Ban tư vấn là những người có kinh nghiệm đã tư vấn, cảnh báo chúng tôi những vấn đề phức tạp của bóng đá VN. Vai trò của Ban rất lớn và vẫn rất luôn cần thiết với VPF và bóng đá VN”. (Quang Huy)

L.Phương - Q.Huy - T.K

Lan Phương