V-League 2016 có thể dừng vì đội bóng của bầu Đức chưa được cấp phép

Một loạt những ‘đại gia’ của bóng đá Việt Nam như đội Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa, Đồng Tâm Long An… lại chưa đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép trở thành CLB chuyên nghiệp.

HAGL của bầu Đức thường xuyên bị phạt vì không cử đội U.15, U.17 dự giải vô địch quốc gia trẻ - Ảnh: Khả Hòa

Theo quy định bắt buộc của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), kể từ mùa giải 2015, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải tiến hành cấp phép cho các CLB dự V-League, với điều kiện các CLB này phải đáp ứng được những tiêu chí do AFC đề ra.



Theo báo cáo của Ban cấp phép CLB do ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch VFF làm trưởng ban, xét thấy mùa giải 2015 là giải đầu tiên xét cấp phép nên các CLB còn bỡ ngỡ, chưa thấy được hết tầm quan trọng và cần thiết của việc cấp phép nên ban này đã đề nghị ban chấp hành (BCH) VFF xem xét, đồng ý cho cả 14 CLB được dự V-League 2015 và Cúp quốc gia.



Tuy nhiên, bước vào mùa giải 2016, Ban cấp phép CLB đã không thể “xuê xoa” được nữa. Sau khi tiến hành xem xét tình hình ở tất cả các CLB, trưởng phòng cấp phép Dương Nghiệp Khôi đã báo cáo, hiện tại có 6 CLB đáp ứng đủ các tiêu chí để cấp phép gồm: Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, Sanna Khánh Hòa - BVN, Than Quảng Ninh và Đồng Tháp.



7 CLB gồm XSKT Cần Thơ, Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa, QNK Quảng Nam, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An chưa đáp ứng đủ điều kiện, chủ yếu tập trung ở các tiêu chí: cơ sở vật chất (thiếu phòng điều hành, hệ thống mái che khán đài A, chứng chỉ sân vận động, phòng vệ sinh, hệ thống đèn chiếu sáng); tiêu chí tài chính (thiếu báo cáo tài chính có kiểm toán); tiêu chí thể thao (thiếu đội trẻ tham dự các giải trẻ quốc gia ở cùng độ tuổi ). Riêng CLB Hà Nội vì mới thăng hạng nên ban cấp phép cho thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ.



Trong số 7 CLB chưa được cấp phép nói trên, Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng phạm phải tiêu chí về cơ sở vật chất hay như Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai phạm tiêu chí thể thao.



Ông Nguyễn Húp, giám đốc điều hành CLB Quảng Nam cho hay: “Đúng là chúng tôi chưa có các đội trẻ. Vì thế chưa được cấp phép. Tuy nhiên, VFF hay Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng không thể không cho chúng tôi tham dự V-League 2016 được. Lịch bốc thăm mùa giải mới đã tiến hành rồi”.



Còn Hoàng Anh Gia Lai không phải không có đội trẻ mà đã có nhưng quan điểm đào tạo của Học viện bóng đá HAGL Asrenal IMG lại khá trái ngược với công tác đào tạo trẻ ở Việt Nam, là không tung các cầu thủ trẻ thi đấu sớm ở những giải lứa tuổi trong nước. Vì thế, mấy năm nay, HAGL không cử đội U.15, U.17 dự giải vô địch quốc gia trẻ mà theo điều 70 của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, HAGL đã bị phạt 200 triệu đồng/đội.



Ông Phạm Ngọc Viễn, phó chủ tịch VPF, phó trưởng Ban cấp phép CLB cho hay, thời gian tới, Ban cấp phép sẽ tiếp tục đến các CLB chưa đủ điều kiện, để cùng các CLB này bàn bạc tháo gỡ những khó khăn.



Ban cấp phép cũng nêu rõ: “Mùa giải 2016 bắt buộc các CLB phải hoàn thiện những tiêu chí chưa đáp ứng Quy chế cấp phép trước mùa giải. Tuy nhiên, Ban cấp phép cũng sẽ chia sẻ những vướng mắc mà các đội đang vấp phải.



Ví dụ như chứng chỉ sân là cần thiết nhưng trong thực tại hoàn cảnh bóng đá Việt Nam là không thực tế vì sân không thuộc sở hữu của các CLB. Ban cấp phép sẽ cùng CLB tìm cách nào cho hợp lý”.



Thế nhưng Ban cấp phép lại chưa chỉ rõ sẽ giải quyết thế nào với những CLB không dự các giải trẻ như Quảng Nam hay HAGL!



Khi mùa giải 2016 đã tiến hành bốc thăm xong xuôi cách đây 1 tuần thì liệu Ban cấp phép VFF có dám dừng V-League vì còn quá nhiều CLB không được cấp phép chuyên nghiệp hay không?

Becamex Bình Dương “cự” ban tổ chức trận Siêu cúp Tại Đại hội thường niên VFF, ông Lê Hồng Cường - tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương đã bày tỏ rằng, sẽ bất công cho Bình Dương nếu phải thi đấu trận Siêu cúp 2016 trên sân Hàng Đẫy - sân nhà của đối thủ Hà Nội T&T.



Ông Cường nói: “Theo thông lệ, trận Siêu cúp thường tổ chức trên sân nhà của đội vô địch V-League. Năm nay chúng tôi vừa vô địch V-League vừa vô địch Cúp quốc gia thì đáng nhẽ cần phải được ưu tiên hơn là tổ chức trận đấu trên sân Bình Dương.



Bình Dương đã sẵn sàng chấp thuận sự thay đổi lịch thi đấu Siêu cúp từ ngày 14.2.2016 lên sớm hơn là vào ngày 30.1.2016 để tạo điều kiện cho Hà Nội T&T còn chuẩn bị cho trận play-off Cúp C1 châu Á. Vậy tại sao chúng tôi lại không được đối xử công bằng về địa điểm thi đấu.



Tôi đã hỏi lãnh đạo VFF và nhận được câu trả lời là VFF sẽ làm việc với ban tổ chức trận đấu để có phương án hợp lý”.

Lan Phương