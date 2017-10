V-League 2016: Trọng tài yếu kém hay 'có vấn đề'?

Một loạt sai phạm của trọng tài tại Toyota V-League 2016 đang gây “bão” trong dư luận. Câu hỏi đặt ra là tại sao sai phạm không những không chấm dứt mà thậm chí ngày càng trở nên nghiêm trọng?

Trọng tài Chiến gây bất bình khi thổi 11 m cho Thanh Hóa - Ảnh: M.Hoàng Trọng tài Chiến gây bất bình khi thổi 11 m cho Thanh Hóa - Ảnh: M.Hoàng

Sau lượt 8, trọng tài (TT) FIFA Phùng Đình Dũng bị “ngồi chơi xơi nước” vì đã không hoàn thành nhiệm vụ ở trận Than Quảng Ninh thắng Đồng Tháp 4-0. Sang đến lượt 9, một “kỷ lục” xấu lại được thiết lập khi có tới 3 trận đấu liên quan đến sai sót lớn của TT. Trận trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T đã bị TT Nguyễn Hiền Triết từ chối một bàn thắng hợp lệ. Lỗi do trợ lý Trần Duy Khánh không quan sát thấy bóng đã được đưa vào cầu môn đội Hải Phòng sau cú dứt điểm của Thanh Chung. Còn tại sân Long An, TT Nguyễn Đức Vũ đã cho Long An hưởng phạt đền mặc dù qua truyền hình cho thấy cầu thủ Đồng Tháp phạm lỗi ngoài khu vực 16 m 50. Cũng mắc lỗi tương tự TT Vũ nhưng sai sót của TT Hà Anh Chiến ở trận FLC Thanh Hóa hòa SLNA với tỷ số 2-2 lại rất nghiêm trọng vì làm thay đổi kết quả trận đấu.

Là người hay bênh vực TT nhưng quyết định của TT Chiến khiến ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng ban TT Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), phải thốt lên: “Không thể hiểu nổi vì sao TT Chiến lại đưa ra nhận định thiếu chính xác như vậy, dù tình huống và vị trí quan sát không quá bất lợi”. Còn ông Cao Văn Chóng, Tổng giám đốc Công ty VPF, cho hay: “Tôi cảm thấy rất bức xúc vì các TT đã mắc những sai lầm sơ đẳng rất đáng chê trách, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của giải đấu. Giới truyền thông cũng đã lên tiếng mạnh mẽ, người hâm mộ bất bình, nhà tài trợ cũng không thể hài lòng. TT Chiến bị phạt nặng là điều tất yếu”.

Kiến nghị công an điều tra

Ngay trong buổi tối xảy ra các sự cố về TT, đích thân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã đề nghị Thường vụ VFF cần phải nêu quan điểm chính thức. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực VFF, khẳng định với Báo Thanh Niên: “Sự yếu kém của nhiều TT đã làm bức tranh bóng đá nội trở nên kém hoàn hảo, ảnh hưởng nặng nề đến thứ hạng đua tranh của các đội bóng. Năng lực TT rất có vấn đề vì không chỉ chọn sai vị trí mà còn dùng phương pháp sai khi nhận định những tình huống khó. VFF cảm thấy rất bất bình. Chúng tôi vẫn biết, sai lầm của TT là khó tránh khỏi và như một phần của bóng đá, song không thể để xảy ra liên tiếp những sai lầm nghiêm trọng. VFF yêu cầu Ban TT phải tự chất vấn mình và đặt ra trách nhiệm cao hơn bởi không chỉ phạt TT là xong”.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh và Trần Văn Mui đều cho rằng việc phân công TT cần phải xem xét lại vì TT Hà Anh Chiến đã từng thổi có lợi cho Thanh Hóa (TH) trong bàn thắng ở phút cuối, giúp đội bóng thắng HAGL 2-1 năm rồi, từ tình huống Đình Tùng chạm tay trước khi đưa bóng vào lưới, nhưng không hiểu sao năm nay vẫn được giao thổi trận có TH đá. “Điều nguy hiểm là pha bóng phạm lỗi ngoài vòng cấm rõ ràng như vậy nhưng TT không tham khảo ý kiến trợ lý mà quyết định ngay, nghĩa là có chủ đích, chứ không phải xuất phát từ tâm lý không ổn định. Cho nên, đừng đổ lỗi hoàn toàn do nhận định kém mà không loại trừ TT này có vấn đề về tư tưởng”, ông Vinh nhận định.

Đến cuối chiều qua, ông Mùi thông tin: “Trong cuộc họp chiều 9.5, sau khi tiến hành mổ băng cũng như nghiên cứu kỹ báo cáo giám sát TT, chúng tôi đưa ra hình thức kỷ luật ban đầu là đình chỉ TT Chiến đến hết lượt đi V-League 2016 (hết ngày 25.6). Trợ lý Trần Duy Khánh, người không quan sát thấy tình huống bóng đá lăn qua vạch vôi trận Hà Nội T&T gặp Hải Phòng, cũng bị đình chỉ mức tương tự. Ngày 5.6, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và cân nhắc việc có nên nâng án kỷ luật lên mức nặng hơn hay không!”. Cũng theo ông Mùi, Ban TT có thể sẽ đề nghị lên VFF mời cơ quan công an vào cuộc nhằm điều tra vụ việc liên quan đến sai phạm nặng của TT Chiến.

Cần nói thêm, trước đây từng xảy ra chuyện tổ TT có mối quan hệ “đặc biệt” với đội TH trong mùa giải 2013. Sự việc bị Ban Tư vấn đạo đức đưa ra ánh sáng, sau đó VFF không sử dụng tổ TT này nữa (gồm: Đinh Hải Dương, Phạm Bá Chiến, Đỗ Mạnh Hà, Kiều Việt Hùng) vì bị cho là nhận 100 triệu đồng bồi dưỡng của TH.

Trọng tài Hà Anh Chiến nói gì? Hôm qua, trả lời câu hỏi của PV: “Quả thật khó hình dung nổi tại sao anh lại có thể thổi phạt đền khi pha phạm lỗi đó còn cách vòng cấm đến 1 - 2 m?”, ông Chiến nói: “Tôi không được phép bình luận sâu về các tình huống trên sân. Tôi chỉ nói ngắn gọn là nếu tôi sai tôi sẽ bị VFF kỷ luật. Trên sân thì khó, tình huống lại xảy ra rất nhanh mà tôi lại đứng hơi xa nên tôi đã đưa ra quyết định như vậy”. Câu trả lời cho thấy TT Chiến đã không dũng cảm nhận lỗi và bản án đưa ra treo còi TT này đến hết lượt đi xem ra còn quá nhẹ! Trong động thái khác, chiều qua lãnh đạo đội SLNA đã có văn bản gửi VFF đề nghị treo còi vĩnh viễn TT Hà Anh Chiến.

Lan Phương - Đăng Khoa