V-League 2019 chưa khởi tranh, 2 CLB có nguy cơ bỏ giải

Ngày 8.1, bốc thăm V-League và giải hạng nhất 2019

Mùa giải mới của bóng đá VN sẽ chính thức khai mạc sau Tết Nguyên đán, dự kiến ngày 23.2 (tức 19 tết) và sẽ kéo dài đến đầu tháng 10. Trong thời gian này, 2 giải V-League và hạng nhất sẽ có những đoạn nghỉ nhường sân cho vòng loại giải U.23 châu Á 2020 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24 - 28.3 và các trận đấu FIFA days.

Ngoài ra, lịch đấu cũng sẽ ưu tiên cho 2 CLB Hà Nội và Becamex Bình Dương (BD) thi đấu giải các CLB châu Á, trong đó Hà Nội bắt đầu đá từ ngày 12.2 (mùng 8 tết) trên sân Bangkok và BD đấu ngày 26.2 trên sân Persrija Jakarta (Indonesia).

Theo kế hoạch chiều 8.1 tới tại Hà Nội sẽ tiến hành bốc thăm và xếp lịch thi đấu V-League 2019 (14 đội gồm Hà Nội, SLNA, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Hải Phòng, Sanna Khánh Hòa, BD, Sài Gòn, TP.HCM, HAGL, Nam Định và Viettel), giải hạng nhất (12 đội gồm Đồng Tháp, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Huế, Đắk Lắk, Tây Ninh, Cần Thơ, Long An, Bình Định, Bình Phước và 3 đội thăng hạng là An Giang, Phù Đổng và Phố Hiến) cùng Cúp quốc gia (26 đội).