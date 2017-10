V-League hạ màn

Các trận còn lại



HP.HN – SLNA: 0-1



Không còn trên vai áp lực trụ hạng, HP.HN và SLNA đã cống hiến một trận đấu tấn công cởi mở. Tốc độ trận đấu sớm được đẩy lên cao và nhiều cơ hội liên tiếp được tạo ra. Nhưng sự khác biệt chỉ đến một lần và SLNA là người làm được điều này với tình huống tỏa sáng của Ekpoki (60’). Bên phía HP.HN, do vắng Timothy nên những cầu thủ còn lại tỏ ra kém duyên. Ngay cả Thanh Trung, sau khi đã loại bỏ cả hàng hậu vệ đội khách và đối mặt thủ môn cũng không thể dứt điểm chuẩn xác. HP.HN đành chấp nhận thua cuộc 0-1. Nhưng dù sao với họ, những trận đấu còn lại chỉ là thủ tục. Hải Minh HA.GL – ĐT.LA: 0-2



Hai đội khởi đầu trận đấu với nhịp độ chậm rãi. Nhưng ngay trong cơ hội đầu tiên ở phút 17, Danny đã ghi bàn mở tỷ số cho ĐT.LA bằng một pha đệm bóng đơn giản. Ngay sau đó 4 phút, Evaldo có cơ hội gỡ hòa cho HA.GL, nhưng cú sút ở cự ly gần của tiền đạo này lại trúng hàng hậu vệ đội khách. Sang hiệp 2, HLV Kiatisak tung thêm tiền đạo Tiago vào để tăng cường hàng công. Phút 57, HA.GL có pha phối hợp tốt nhưng cú sút của Tiago bị thủ môn Tiến Phong ngăn cản. Phút 60, đến lượt Evaldo có cơ hội nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này lại vọt xà đáng tiếc. Bị đội chủ nhà dồn ép nhưng ĐT.LA chơi tỉnh táo và có thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 76, khi Tshamla có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới sau pha bỏ lỡ của đồng đội Antonio. A.T M.Nam Định – LS.Thanh Hóa: 1-3



Trên sân Thiên Trường, số CĐV ít ỏi cố gắng đến cổ vũ cho các cầu thủ M.NĐ thi đấu đã nhận nỗi thất vọng ê chề. Không tinh thần, không động lực, M.NĐ rệu rã chịu thúc thủ quá dễ trước LS.TH đang khát điểm chạy trốn suất play-off. Ba bàn thắng của đội khách lần lượt được ghi do công Đình Tùng (11’), Dembele (49’) và Rodgers (56’). M.NĐ chỉ tìm được bàn gỡ duy nhất nhờ Yelleduor (84’), nhưng chừng đó cũng đủ giúp M.NĐ lập kỷ lục đội cuối bảng đầu tiên trong lịch sử V-League thua 18 trận. An An