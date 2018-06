V-League mùa World Cup: HAGL thua ngược, Hà Nội vô địch lượt đi

Kỷ lục này, ai phá?

Chưa một trận đấu nào của Hà Nội ở mùa này kể cả sân nhà hay sân khách mà không lôi cuốn người xem. Sớm vô địch lượt đi từ cách đây vài vòng, tối 13.6, Hà Nội tiếp tục truyền cảm hứng bằng một chiến thắng “huy hoàng” với những pha bóng đầy tốc độ và những lần lập công không thể đẹp hơn.

Nhưng khoan hãy nói về điều đó. Trước hết phải ca ngợi Than Quảng Ninh cái đã. Cũng chiếm một vị trí quan trọng trên bảng xếp hạng – thứ 2, chỉ sau Hà Nội, Than Quảng Ninh bước vào trận đấu cuối cùng của lượt đi với tham vọng… cực lớn. Là gì? Là đội bóng đầu tiên ở mùa này chặn đứng chuỗi bất bại của Hà Nội. Hiệp 1, Than Quảng Ninh có vẻ như “tiệm cận” được tham vọng đó. Họ tấn công liên tục, tranh chấp sòng phẳng và thậm chí còn biết ghi bàn trước.

Từ rất sớm. Phút thứ 6, thủ môn của đội chủ nhà Nguyễn Văn Công luống cuống, phạm lỗi trong vòng cấm nên biếu đội khách một quả phạt đền và tác giả bàn thắng là Silva. Như bị chạm tự ái, Hà Nội càng chơi càng như lên đồng. Dù hiệp 1, Than Quảng Ninh vẫn chơi khá hay nhưng họ bắt đầu trở nên yếu thế sau bàn gỡ hòa của Hà Nội. Phút 42, từ pha phối hợp như thêu hoa dệt gấm, Oseni đã có cú đánh gót đầy nghệ thuật.

Than Quảng Ninh gần như đánh mất mình nên hiệp 2, sân khấu đã chỉ thuộc về “người nghệ sĩ” mang tên Hà Nội. Thành Lương rời sân, nhường băng đội trưởng cho Văn Quyết. Sở dĩ phải nhắc đến chi tiết này bởi ở mùa giải năm ngoái, đúng trận đấu cuối cùng ở lượt về, Hà Nội cũng gặp Than Quảng Ninh và cú giật cùi chỏ vào mặt Nghiêm Xuân Tú đã khiến Quyết mất đi quá nhiều thứ. Đội của anh mất ngôi vô địch, còn cá nhân Quyết bị loại khỏi danh sách “tranh cử” danh hiệu Quả Bóng vàng Việt Nam 2017. Kỷ niệm ấy có thể chưa thể bị xóa nhòa hoàn toàn nhưng chắc chắn sẽ “mờ” đi phần nào khi tối 13.6, Quyết đã… “đích thân” ghi bàn. Anh thay Thành Lương dẫn dắt trận đấu và là tác giả của bàn thắng thứ 2.

Hà Nội chơi tưng bừng, đầy năng lượng. Máy quay của VTV liên tục chiếu lên khán đài A – nơi bầu Hiển liên tục cười mãn nguyện. Đội của ông quá toàn diện nên hai bàn tiếp theo của Samson mang lại chiến thắng đậm đà 4-1 như một tất yếu mà thôi. 35 điểm, 13 trận bất bại (2 trận hòa), Hà Nội lập kỷ lục mà có lẽ là sẽ khó có đội nào phá được. Năm ngoái, FLC Thanh Hóa đã từng 9 trận bất bại ở lượt đi nhưng sau đó bị trượt dài.

Công Phượng và Minh Vương lập siêu phẩm, HAGL vẫn thua