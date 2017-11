V-League ồn ào với những hoài nghi

[VIDEO] HÀ NỘI THỂ HIỆN QUYẾT TÂM VÔ ĐỊCH KHI THẮNG QUẢNG NAM Ở VÒNG 25 V-LEAGUE

CLB Hà Nội gắn liền với tên tuổi của bầu Hiển và bầu Hiển lại gắn liền tên tuổi của mình với một số CLB khác như SHB Đà Nẵng (ông hiện là Chủ tịch Ngân hàng SHB) và Quảng Nam (ông Hiển tài trợ cho CLB này ở một số mùa giải trước). Mối tương tác mật thiết và tầm ảnh hưởng của người đàn ông máu bóng đá, nhiều tiền của này với V-League là điều khiến dư luận phân vân, nghi ngại liệu giải đấu cao nhất hệ thống bóng đá nội có bị chi phối bởi một ông chủ.

Thậm chí, dư luận còn đặt câu hỏi, phải chăng ông Hiển đang thao túng V-League, muốn đội nào đang đặt dưới tầm kiểm soát của ông, vô địch mùa giải thì kịch bản sẽ diễn ra đúng như vậy.

Trước hoài nghi của số đông khán giả, mới đây Bộ VH-TT-DL đã thanh tra sự việc này và theo kết luận mới nhất, bầu Hiển không còn tài trợ cho Quảng Nam và cũng không còn liên quan đến SHB Đà Nẵng. Còn Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho hay: “Mùa nào chúng tôi cũng nghe những thông tin trái chiều về chuyện ông chủ nhiều đội bóng. Hoài nghi là quyền của dư luận, còn với vai trò là đơn vị quản lý, điều hành giải đấu, chúng tôi nỗ lực tối đa nhất có thể để tạo ra sự cạnh tranh công bằng, sòng phẳng với tất cả.

Việc một ông chủ liên quan đến nhiều đội bóng là do yếu tố lịch sử để lại, mùa này các nhà tài trợ T&T, QNK đã rút tên và đội bóng chỉ còn mang tên của địa phương, điều đó cho thấy đơn vị này đã ý thức được xu hướng tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để dư luận hoàn toàn tin tưởng về việc các đội bóng có liên quan nhau hay không thì cần thêm thời gian”.

Thực tế, 2 đội Hà Nội và Quảng Nam đã chứng minh không có sự nhường nhịn. Đội bóng thủ đô thắng đối thủ 1-0 do Văn Quyết ghi để tự mình mở lại cánh cửa có thể giành ngôi vô địch khi bằng 45 điểm và hơn đối đầu so với Quảng Nam và Thanh Hóa (thắng Sanna Khánh Hòa BVN 2-0).

Tuy nhiên, Quảng Nam vẫn là đội có lợi thế khi trận cuối vòng 26 đá sân nhà gặp đội gần chót bảng là TP.HCM (thua Than Quảng Ninh 2-4), còn Hà Nội chưa chắc đã vượt qua Than Quảng Ninh tại sân Cẩm Phả, và Thanh Hóa cũng không dễ có điểm tại sân Vinh trước Sông Lam Nghệ An (thắng Cần Thơ 2-1). Các kết quả khác: Becamex Bình Dương thắng Long An 4-0, Hải Phòng thua Hoàng Anh Gia Lai 1-2 và SHB Đà Nẵng thua Sài Gòn 2-3.

tin liên quan HLV Miura đến sân Thống Nhất, đội của Công Vinh thua ngược Quyền chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh cho biết những trao đổi trực tiếp đang rất khả quan và kỳ vọng HLV Toshiya Miura sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với đội bóng thành phố.

Nhật Duy - Đăng Khoa