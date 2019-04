V-League sắp có “lễ hội pháo sáng” ?

Trong đó sân Thống Nhất ngày 4.5 dự báo sẽ chứng kiến “mưa” pháo sáng khi CLB Sài Gòn tiếp Hải Phòng, sau đó đến lượt sân Hàng Đẫy ngày 24.5 cũng có thể tiếp diễn trở lại cảnh tượng hãi hùng như tuần rồi, khi Viettel gặp Hải Phòng. Tất nhiên mức độ có thể không hơn lượng pháo sáng ở trận Hà Nội - Hải Phòng, nhưng một khi hiện tượng phi thể thao này không được nghiêm trị sẽ còn nhiều sân khác nữa cũng đang nằm trong tình trạng báo động tương tự.

Thật nực cười và không thể hiểu nổi cách làm vô cùng tùy tiện của VFF khi giơ cao, đánh mạnh rồi “án chưa ráo mực” thì bất ngờ xử nhẹ như xí xóa đối với hành vi đốt pháo sáng. Nói như Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải là chuyện Ban Giải quyết khiếu nại “xử” lại quyết định của Ban Kỷ luật là chuyện hành xử độc lập của các ban chức năng mà Thường trực VFF không thể can thiệp. Vậy thì chỉ đạo phải xử nghiêm của Tổng cục TDTT phải chăng cũng đã bị xem thường? Viện dẫn những cái đã quá cũ và lỗi thời trong căn cứ xử phạt ra để chống chế cho hành động “bao che” của mình với chuyện pháo sáng của Ban Giải quyết khiếu nại lẽ ra phải được Thường trực VFF tuýt còi, không cho ký quyết định ban hành, chứ đâu thể nào lại “bắc thang” một cách nhởn nhơ như thế.

Không có tổ chức xã hội nghề nghiệp nào mà cấp dưới làm điều ngược với mong muốn chính đáng của dư luận và bị những người yêu bóng đá chân chính phản ứng mạnh mẽ mà cấp trên dửng dưng nói rằng không can thiệp được, trừ phi không muốn làm. Bởi thế trách sao tiêu cực cứ lờn thuốc hết mùa này sang mùa khác. Hiện tượng phi thể thao cứ tái diễn một cách coi thường người xem, làm hủy hoại bóng đá Việt. Tất cả chỉ vì VFF “trùm mềm” nên rồi đây nếu lễ hội pháo sáng ở V-League có tiếp diễn, làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn và cả tính mạng của người xem thì cũng chẳng có gì là khó hiểu cả.

Huỳnh Sang