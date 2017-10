V-League sẽ có ống dẫn như các giải nước ngoài

Đó là khẳng định của Tổng thư ký VFF kiêm Trưởng BTC giải Trần Quốc Tuấn. Ông Tuấn đồng tình với cách đặt vấn đề của Báo Thanh Niên về một vài hiện tượng bạo lực sân cỏ qua V-League 2010, và cho biết sẽ đưa vấn đề đảm bảo an ninh và an toàn cho trận đấu là nội dung chủ yếu trong hội nghị tổng kết sắp tới.

Ông Tuấn nói: “Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác bảo đảm an ninh cho từng trận đấu. Với cổ động viên sẽ phân loại, đặc biệt với những khán giả quá khích mà chúng tôi có được sự hợp tác từ phía cơ quan công an để siết lại an ninh trên khán đài. Chúng tôi cũng sẽ có những động thái giảm thiểu áp lực cho các BTC sân cũng như các lực lượng an ninh trên sân bằng việc phối hợp với BTC sân trang bị ống dẫn như các sân bóng nước ngoài, đưa cầu thủ, HLV, trọng tài, giám sát và một số lực lượng làm nhiệm vụ khác từ trong đường hầm khán đài A hoặc B đi ra. Như thế sẽ tránh được những vật lạ, những tác động không hay từ khán đài trước, giữa và sau trận đấu cho các thành phần làm nhiệm vụ trong trận đấu, giúp họ yên tâm thực thi công việc của mình. Hơn nữa đó cũng là cách bóng đá VN phải điều chỉnh để ngày càng chuyên nghiệp hóa”.

Q.T