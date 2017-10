V-League và nỗi lo cuối mùa giải

Cứ đến cuối mùa giải là các đội lại lo ngại về vấn nạn xin - cho điểm và công tác trọng tài, khiến không ít đội “chết oan”.

Sau hơn một tháng tạm nghỉ để né Euro, V-League Eximbank 2012 sẽ trở lại vào cuối tuần này ở lượt đấu 21. Như vậy, V-League chỉ còn 6 vòng đấu nữa là hạ màn. Thế nhưng điều lo ngại lớn nhất là cứ về cuối, các đội hết mục tiêu phấn đấu thường xìu xìu ển ển, đá vô thưởng vô phạt, nên hễ thương ai là cứ ban phát điểm cho người đó.

Không nói đâu xa, ở mùa giải 2011 vừa qua, có hàng loạt trận cầu khét lẹt, nhưng VFF vẫn vui vẻ phát biểu giải thành công tốt đẹp. Cuối cùng ĐTLA rớt hạng vì kém quan hệ, còn “vua trụ hạng” Khatoco Khánh Hòa (KH) lại thoát hiểm ngoạn mục nhờ quan hệ tốt. Ở thời điểm đó KH đang sa sút trầm trọng, nhưng vẫn thắng được SLNA và Hà Nội T&T ở những trận đấu được dự báo trước tỷ số khiến không ít người dị nghị.

Mùa giải năm nay, cuộc đua tránh xuống hạng cũng rất quyết liệt. Ngoài Hải Phòng đã an phận, các đội còn lại từ vị trí thứ 8 đến 13 như Bình Dương, CLB Bóng đá Hà Nội, Thanh Hóa, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp, Kiên Giang, KH chỉ hơn thua nhau 1 trận thắng, vì thế bất cứ đội nào cũng có thể xuống hạng, nếu như các đội khác nhận được sự tương trợ. Trao đổi với chúng tôi, HLV một đội bóng nhà nghèo ở miền Nam nói: “Chúng tôi chỉ biết đá hết sức mình và chờ mong sự sòng phẳng từ các đội khác. Hy vọng BTC sẽ giám sát các trận đấu một cách chặt chẽ hơn, để không có đội nào chết oan ở mùa giải này”.

Chuẩn bị chống tiêu cực cuối mùa giải, trao đổi với báo chí, ông Trần Duy Ly - Trưởng BTC giải cho biết sẽ có cuộc họp diễn ra vào ngày 12.7 giữa BTC giải, bộ phận an ninh và các đội bóng để bàn biện pháp chống nạn tiêu cực xin - cho điểm. Ở các vòng đấu cuối, ngoài việc VFF, VPF cử thành viên giám sát chặt từng trận đấu thì lực lượng an ninh cũng sẽ có mặt ở các trận đấu nhạy cảm.

Không chỉ nạn xin - cho điểm khiến các đội lo ngại mà công tác trọng tài cũng là vấn đề đáng báo động. Bởi ở mùa giải 2011 và từ đầu mùa giải 2012 đến nay, có không ít tiếng còi méo khiến rất nhiều đội phản ứng. Chính ông bầu Nguyễn Đức Kiên cũng chỉ trích nặng nề công tác trọng tài trong buổi tổng kết mùa giải 2011.

Để củng cố công tác trọng tài, tránh để lại điều tiếng, ông Trần Duy Ly cho biết sẽ phân công những trọng tài tốt nhất để điều hành 6 lượt đấu cuối. “6 vòng đấu cuối chúng tôi sẽ phân công những trọng tài giỏi nhất, có chuyên môn và đạo đức tốt, bởi đây không còn là giai đoạn bồi dưỡng nghiệp vụ cho trọng tài nữa. Chúng tôi sẽ không áp dụng nguyên tắc luân phiên nữa mà sẽ dồn hết lực lượng, những trọng tài uy tín sẽ thổi nhiều ở 6 lượt đấu cuối”.

Ngoài lo ngại ở V-League, giải hạng nhất cũng rất cần được VFF lưu tâm bởi đây là nơi dễ diễn ra tiêu cực do không được truyền hình trực tiếp và ít được quan tâm hơn từ giới hâm mộ và truyền thông. Mùa giải này, cuộc đua lên hạng giữa Hà Nội, ĐTLA, An Giang, Đồng Nai, Bình Định rất gay cấn. Cuộc đua tránh xuống hạng giữa Tây Ninh, TDC Bình Dương, TP.HCM và Trẻ bóng đá Hà Nội cũng rất cam go, vì thế nếu VFF thả nổi hạng nhất sẽ gây nên nhiều bức xúc trong dư luận về những trận cầu tiêu cực.

SLNA buông súng Đương kim vô địch SLNA không còn khát vọng bảo vệ chức vô địch sau khi để thua SHB Đà Nẵng (ĐN) đến 4 bàn không gỡ trong trận đá bù vòng 14 V-League 2012 diễn ra hôm qua. Ngay phút 11, ĐN đã mở tỷ số với pha lập công của Quốc Anh. Sau đó, dù SLNA vùng lên tấn công nhưng hàng thủ của họ lại quá lỏng lẻo để cho ĐN liên tục ghi bàn. Lần lượt Nicolas rồi Timar đã lập công giúp ĐN thắng SLNA trên sân Vinh với tỷ số 4-0. Đây là lần đầu tiên sau 11 mùa giải ĐN giành chiến thắng trên sân Vinh. Với trận thua này, SLNA không còn khả năng bảo vệ chức vô địch. Thành Thắng

