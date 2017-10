VN dừng chân ở vòng bảng

Trái lại, sự nôn nóng và sơ suất ở khâu phòng ngự đã khiến các cầu thủ trẻ VN phải chịu thất bại nặng với tỷ số 0-4, trong đó chỉ 30 phút đầu đã thua liền 3 bàn.

Đánh giá về trận đấu, HLV Triệu Quang Hà cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của U.19 VN là do thể lực của các cầu thủ giảm sút rất nhiều sau trận thua Nhật Bản, dẫn tới không thể kiểm soát tốt thế trận. Dù tinh thần, thái độ thi đấu tốt và không hề nản chí khi bị dẫn bàn, nhưng do thiếu sức mạnh trong tranh chấp trước đối thủ có thể hình to cao nên đành thua cuộc.

Sáng nay (9.10), toàn đội sẽ rời Sơn Đông (Trung Quốc) về thẳng TP.HCM, chuẩn bị tham dự giải bóng đá quốc tế U.21 Báo Thanh Niên 2010. Giải đấu này sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất TP.HCM từ ngày 23 - 31.10 với sự tham dự của 6 đội: U.21 VN, U.19 VN, U.21 Thái Lan, U.21 Myanmar, U.21 Malaysia và U.21 Singapore.

Hải Tùng