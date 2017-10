VN sẽ bị phạt nặng nếu để đốt pháo sáng

Hôm qua, VFF đã chủ trì cuộc họp với các bộ phận an ninh để bàn về công tác tăng cường bảo đảm an ninh sân bãi và an toàn cho các trận đấu.

Mô tả Hôm qua, VFF đã chủ trì cuộc họp với các bộ phận an ninh để bàn về công tác tăng cường bảo đảm an ninh sân bãi và an toàn cho các trận đấu. Tổng thư ký VFF kiêm trưởng BTC giải V-League Trần Quốc Tuấn cho biết, căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cảnh báo của AFC, AFF..., VFF đã triển khai quy định về kỷ luật trong mùa giải mới, nâng cao các hình thức chế tài và phạt rất nặng các sân bóng, các đội, các cầu thủ có liên quan đến việc mất an ninh trên sân hoặc không bảo đảm an toàn trước, trong và sau trận đấu cho mọi thành viên tham gia từng trận đấu hay giải đấu. Đặc biệt, VFF đã triển khai thông báo khuyến cáo của AFC là trong tất cả các trận đấu của đội tuyển VN cũng như các giải đấu quan trọng của quốc gia, không được để pháo sáng xuất hiện trên sân. Nếu AFC có bằng chứng rõ ràng và được báo cáo đầy đủ về việc vi phạm thì sẽ phạt rất nặng và có thể truất quyền tổ chức AFF Cup của VN vào cuối năm nay. Phía các đơn vị an ninh cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với VFF để phòng, chống tiêu cực, bán độ, cá độ, nhất là hối lộ và môi giới hối lộ, gạ gẫm, lôi kéo, dàn xếp tỷ số trong lúc thi đấu. Các lực lượng công an sẽ theo dõi và xử lý nghiêm các cổ động viên quá khích để kịp thời ngăn chặn bạo lực trên sân cỏ cũng như dập tắt những khiêu khích gây ra manh động. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng sẽ có thông báo gửi các BTC địa phương và các thành viên tham gia giải kêu gọi tăng cường đảm bảo an ninh để mùa giải 2010 diễn ra tốt đẹp. T.Khoa