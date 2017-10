VN - Thái Lan 1-1: Cháy bỏng những cầu thủ trẻ

Chơi bùng nổ

Thiếu vắng những tiền vệ thủ lĩnh như Văn Quyết, Hải Huy nhưng không vì thế mà tuyến giữa của VN tỏ ra lép vế. Những người đóng thế như Thanh Hùng (cánh phải), Hoàng Thịnh (trung tâm) đã chứng tỏ mình hoàn toàn có thể chơi tròn vai.

Hàng tiền vệ của đội bóng áo đỏ còn được bay bổng hơn với cái chân trái “rất dị” của Quốc Phương. Chính cầu thủ trẻ của Thanh Hóa này tạo nên nhiều cảm hứng trong các pha nguy hiểm mà tuyển VN tạo được trong hiệp 1. Chính Quốc Phương là người chuyền bóng nhiều nhất, kiến thiết nhiều tình huống nguy hiểm nhất... cho tuyển VN. Trong đó, có pha lật ngang từ biên trái lượn vào trong (phút 45) khiến thủ thành Narsuan phải bay người đấm bóng cứu thua.

Cơ hội nguy hiểm nhất và cũng là đáng tiếc nhất của tuyển VN đến rất sớm (phút 13) khi cú sút xa từ 18m của Hữu Khôi bật xà ngang. Ngay sau tình huống kém may mắn trên là một pha dàn xếp cực đẹp của Quốc Phương để rồi Thanh Hùng đệm lòng ra ngoài từ cự ly gần.

Sự kết hợp của Đình Bảo - Hữu Khôi dù chưa ăn ý như mong muốn nhưng ít nhiều cũng khiến hàng thủ áo vàng bối rối. Đình Bảo dù có phần nặng nề so với cách đây một năm nhưng vẫn tỏ ra khôn ngoan trong những cú bứt tốc. 45 phút đầu tiên là khoảng thời gian các cầu thủ áo đỏ khai thác tốt những sai lầm phá bóng của cặp trung vệ cao to Mangkata - Fai In để dứt điểm hoặc đột phá ngay trung lộ.

Trong hiệp đấu này, tuyển VN chơi rắn (bị 4 thẻ vàng) để đảm bảo sự chắc chắn từ xa. Phòng tuyến này được giữ vững khi các mũi tấn công của người Thái tỏ ra đơn điệu, thường xuyên mở những đường chuyền dài thọc sâu vào nách.

Hòa xứng đáng

Những tưởng với những cơ hội chắc ăn và sự tự tin được duy trì, các cầu thủ VN sẽ có 45 phút hiệp 2 bùng nổ như mong muốn. Thế nhưng, khi hiệp 2 mới bắt đầu không lâu thì cú phá bóng vô duyên của hậu vệ Thái Quang đã khiến cả sân Thống Nhất ngỡ ngàng khi lưới của thủ thành Bửu Ngọc rung lên.

Bàn thua choáng váng khiến các cầu thủ áo đỏ xuống hẳn tinh thần, tỏ ra chệch choạc trước sự hưng phấn của đối phương. Phải may mắn lắm, lưới của Bửu Ngọc mới không bị rung lên tiếp trong những pha xuống biên phải mạnh mẽ của Kotchaplayuk.

Những sự thay đổi người của HLV Triệu Quang Hà sau đó đã kịp sốc lại đội hình. Và những pha tấn công không biết mệt mỏi của đội bóng áo đỏ đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng của Văn Thạnh (phút 80).

Trận hòa 1-1 giữa hai đội phản ánh đúng cục diện những gì diễn ra trên sân. Và với màn trình diễn bùng nổ, quả cảm nói trên, các cầu thủ trẻ của chúng ta đang được kỳ vọng và chờ đợi rất nhiều.

Dương Trùng Dương