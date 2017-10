VN thắng Hàn Quốc, thua Kyrgystan

Nằm chung bảng C với các đối thủ rất mạnh về futsal của châu lục như Thái Lan, Hàn Quốc, Kyrgyzstan nên trên lý thuyết VN gần như không có cơ hội để đi tiếp. Vậy mà, ngay trận ra quân, các học trò của HLV Sergio Gargelli đã quật ngã đội bóng đến từ xứ sở kim chi với tỷ số 7-3. Người chơi hay nhất trong trận đấu này là Trọng Thiện với 3 bàn ghi được. Tiền đạo Bá Tuấn cũng ghi được 2 bàn, các bàn còn lại do Hoàng Giang và Hoàng Vinh ghi. Chiến thắng của VN đã được trang web AFC nhìn nhận là điều tuyệt vời của bóng đá Đông Nam Á.

Phát biểu với báo chí quốc tế, HLV Sergio Gargelli cho rằng sở dĩ VN thắng được Hàn Quốc bởi các cầu thủ của ông đã rất tiến bộ trong chuyến tập huấn 12 ngày ở Tây Ban Nha. Được thi đấu cọ xát với các cầu thủ có thể hình và kỹ thuật tốt, nên VN không hề run sợ khi Hàn Quốc liên tục tận dụng ưu thế thể lực để đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Ngoài ra, HLV trưởng đội tuyển VN còn cho rằng, việc đội VN thất bại ở giải futsal Đông Nam Á ngay trên sân nhà là một bài học quý báu, giúp các cầu thủ VN nỗ lực hơn trong tập luyện để tạo nên một đội bóng tốt trước khi nhập cuộc ở đấu trường châu lục.

Sau khi hạ gục Hàn Quốc, VN tiếp tục thi đấu trận thứ hai với Kyrgyzstan lúc 14 giờ 30 chiều qua. Với tâm lý thoải mái vì vừa đánh bại Hàn Quốc, đã giúp các cầu thủ VN nhập cuộc rất tự tin. Nhưng thay vì đá chắc, cầm bóng kỹ lưỡng thì đáng tiếc do quá ham dâng cao tấn công, VN đã bị đối phương phản đòn và thua liền 3 bàn do Dilsha, Abek và Nurkan ghi. Sau đó, các cầu thủ VN đã vùng lên mạnh mẽ và nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 do công Hoàng Vinh và Bá Tuấn ghi. Lẽ ra tỷ số đã có thể 3-3 nếu Bá Tuấn dứt điểm thành công ở chấm đá phạt 10m. Để lỡ cơ hội quý này, sau đó VN đã để Kyrgyzstan ấn định tỷ số 4-2 do công Kadyrov cũng từ chấm đá phạt 10m.

Sau trận đấu, HLV Sergio đã ôm mặt khóc nức nở bởi thua trận này cửa tuyển VN vào tứ kết trở nên hẹp vì còn gặp đội mạnh Thái Lan trong ngày hôm nay.

Thành Thắng