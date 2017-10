VN vỡ mộng trước U.23 Úc

(TNO) Trình diễn yếu kém và hàng phòng ngự tiếp tục mắc sai sót là những nét cơ bản của tuyển VN trong trận thua U.23 Úc vào tối nay (22.9). Điều này cho thấy màn trình diễn ấn tượng của tuyển VN trước U.23 Kuwait hai ngày trước là do đối thủ quá yếu...

>> VN - U.23 Kuwait: 3-0

Hàng thủ lại nhiều sai sót

Không nhiều thay đổi so với trận đấu trước đó khi chỉ có Đình Luật thế chỗ Việt Cường nơi hàng phòng ngự, và tuyển VN tiếp tục lộ ra những khoảng trống chết người.

U.23 Úc rõ ràng không non như U.23 Kuwait. Điều đó thể hiện rõ nơi những cầu thủ áo vàng cao to và chăm chỉ di chuyển. Trong các pha tranh chấp, các cầu thủ áo đỏ thường tỏ ra chậm hơn một nhịp so với đối phương. Nhưng bấy nhiêu là quá đủ để các cầu thủ U.23 Úc ngăn chặn tốt những đường tấn công của đội chủ nhà.

Trước sức bật và sự càn lướt tốt của đối phương, lối chơi bóng ngắn sở trường của các học trò ông Calisto nhanh chóng bị phá sản. Chưa kể, hàng phòng ngự tiếp tục mắc nhiều sai sót.

Đình Luật trong lần trở lại đã để lộ quá nhiều khoảng trống để đối phương khai thác. Cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ cũng bọc lót rất hạn chế, mà đó chính là nguyên nhân dẫn đến bàn thua ở phút 19 khi Hoffman thoải mái nhận đường chuyền ngang của đồng đội, đệm tung lưới thủ thành Hồng Sơn.

Đó mới chỉ là lỗi lầm đầu tiên và khi Rodney dễ dàng phá bẫy việt vị (phút 36) để đánh bại Hồng Sơn lần thứ hai thì mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Sức ỳ nơi hàng phòng ngự vẫn còn tồn tại, dẫn đến sự thiếu ăn ý và các pha bóng hay sai sót là điều không thể tránh khỏi.



Trước đối thủ to khỏe, VN (đỏ) gặp quá nhiều khó khăn - Ảnh: Giai Trần

Ít điểm sáng

Gần như trong suốt cả trận, tuyển VN không thể tìm được đường vào khung thành đối phương, mặc dù có nhiều sự thay đổi cầu thủ. Văn Phong, Vũ Phong, Minh Châu, Xuân Thành và cả Trọng Hoàng đã được tung vào sân, thể hiện rõ ý đồ thử nghiệm của ông Calisto.

Ngoài cú sút xa của Minh Phương quá hiền thì chỉ có những pha uy hiếp của Tấn Tài là có phần xem được. Tiền vệ người Khánh Hòa đã chơi đầy nỗ lực với cú vuốt vào góc xa ở cuối hiệp 1 và pha đảo chân sút ngay giữa hiệp 2. Tiếc rằng, cả hai cú dứt điểm nói trên đều đi thiếu chính xác.

Rõ ràng, tuy chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng vấn đề đã tiếp tục lộ rõ với tuyển VN. Trước những đối thủ to khỏe, tranh chấp tốt, tuyển VN đã gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai lối chơi và đấu pháp.

Trong suốt cả hiệp 2, các cầu thủ áo đỏ đã dồn cả lên nhưng trước lớp phòng ngự dày đặc của U.23 Úc, đội chủ nhà đành chấp nhận bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự.

Đội hình tuyển VN:

Thủ môn: Hồng Sơn; hậu vệ: Như Thành, Phước Tứ, Quang Thanh, Đình Luật (Văn Phong 28'); tiền vệ: Thành Lương (Vũ Phong 37'), Tài Em (Minh Châu 30'), Minh Phương, Tấn Tài, Quang Hải; tiền đạo: Việt Thắng.

Triều Tiên xếp đầu bảng Triều Tiên nhiều hy vọng giành ngôi cao nhất sau chiến thắng sít sao 1-0 trước U.23 Kuwait trước đó. Không thật sự áp đảo đối thủ, nhưng bằng lối chơi kỷ luật và rất tập trung, Triều Tiên đã giành được thắng lợi. Trong trận đấu thứ hai này, Triều Tiên xây dựng chắc chắn tuyến phòng ngự, chờ đợi sự sơ hở của đội bạn để tổ chức phản công. Mải mê tấn công, U.23 Kuwait cũng bộc lộ sơ hở và phải trả giá ở phút 71 khi An Chol Hyok thoải mái sút căng trong vòng cấm, đưa Triều Tiên giành trọn 3 điểm. Thắng trận 1-0, Triều Tiên tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, đồng thời tự tin chờ đón trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà VN vào ngày 24.9.

Dương Trùng Dương