V.Ninh Bình chỉ mơ trụ hạng

“V.Ninh Bình mới chỉ thi đấu mùa giải đầu tiên ở V-League, vì vậy kinh nghiệm và bản lĩnh vẫn còn rất ít so với các đối thủ khác. Ngay cả lực lượng cũng như độ dày đội hình vẫn chưa thể sáng bằng các đại gia khác. Nói chúng tôi mạnh dạn đặt chỉ tiêu có huy chương thật là vô lý. Nhiệm vụ của V.Ninh Bình đơn giản chỉ là trụ hạng”.

Trận đấu với SHB Đà Nẵng vừa qua đã khẳng định lý do vì sao V.Ninh Bình hài lòng với mục tiêu đơn giản trên. Số cầu thủ trụ cột như Việt Thắng, Chí Thắng, Da Silva đều sớm rời sân do thiếu thể lực. Ngoài ra sự kết nối và tính liên tục cũng không được duy trì do Gustavor thi đấu khá thất thường, trong khi các vệ tinh bên cạnh chỉ chơi tròn vai.

Mới chỉ có 30 điểm trong tay, nếu V.Ninh Bình để thua trước LS.Thanh Hóa ở vòng 22, chiếc vé đá play-off có thể gọi tên họ. Thế nên, cuộc đối đầu qua đèo Tam Điệp giữa hai người láng giềng vô cùng quan trọng với HLV Lê Thụy Hải. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, V.Ninh Bình mới an tâm trụ hạng và cạnh tranh một suất ở tốp 5.