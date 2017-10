 Vỡ sân Vinh

Một khán giả khoảng hơn 50 tuổi đã ngất xỉu và phải cấp cứu tại chỗ vì bị hàng trăm người chen lấn xô đẩy, đạp ngã. Đây chỉ là một trong nhiều tình tiết đáng nhớ và đáng… quên nhất liên quan đến vấn đề an ninh trên sân Vinh với sức chứa gần 20.000 chỗ ngồi. Trước trận, BTC sân gần như bất lực trước cảnh hỗn loạn bởi hàng nghìn người không mua được vé nhưng vẫn tìm mọi cách đột nhập vào trong sân (ảnh).

Theo quan sát của PV Thanh Niên, lực lượng an ninh quá ít, chỉ khoảng hơn 100 người, chẳng khác nào muối bỏ biển. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, lực lượng an ninh dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn cản được làn sóng người sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để lọt vào sân. Khán đài C, D miễn phí cho sinh viên nhưng chiều qua đã bị cổ động viên quá khích phá tan cửa, chạy vào cả đường piste, thi nhau trèo lên hàng rào. Đông quá không ngăn được, cả an ninh và công an bất lực đứng nhìn.



Ảnh: Anh Đức

Ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban Kỷ luật VFF nói: “BTC sân Vinh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì đã không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đến xem. Chúng tôi sẽ xem xét tình trạng vỡ sân nghiêm trọng ở mức độ nào để có hướng xử lý nghiêm khắc”.

Lan Phương

