Vòng 10 V-League 2017: Hà Nội FC chấm dứt chuỗi bất bại của FLC Thanh Hóa

20 giờ

Một trận đấu rất hấp dẫn giữa Hà Nội và FLC Thanh Hóa, với cái kết đầy bất ngờ với 1 bàn thắng bị tước của FLC Thanh Hóa và cái đành đầu thẳng vào lưới nhà của trung vệ Đinh Tiến Thành. Việc trọng tài Hiền Triết không công nhận bàn nâng tỷ số lên 2-1 của FLCThanh Hóa khiến người có tiếng điềm đạm như HLV Petrovic phải nổi đóa. Nhà cầm quân lão làng này sau đó bị mời lên khán đài vì phản ứng dữ dội việc trọng tài Hiền Triết tưởng tượng ra pha phạm lỗi để tước bàn thắng của FLC Thanh Hóa. Nhưng đó chỉ là một tình tiết trong hơn 90 phút tại Hàng Đẫy giữa Hà Nội và FLC Thanh Hóa, với rất nhiều tình tiết gay cấn của một trận đấu hấp dẫn: hỏng 11m, sút trúng khung thành, tranh cãi bàn thắng và đá phản lưới nhà… Hai lần bóng tìm đến cột dọc cùng một quả phạt đền không thành công, Hà Nội đã khởi đầu theo cách kém may mắn như vậy trong trận cầu “6 điểm” với kình địch đang xếp đầu bảng FLC Thanh Hóa. Chơi tại Hàng Đẫy, nhưng FLC thoải mái mà hưng phấn chẳng kém sân nhà khi cổ động viên của họ hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà Hà Nội khi nhuộm vàng rực cả một góc lớn của khán đài B. Với sự khích lệ của những fan ruột (CLB FLC Thanh Hóa hỗ trợ CĐV bằng cách bỏ tiền mua vé), đội khách mới là người khởi đầu trận đấu tốt hơn. Phút 16 Uche thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Hà Nội để đối mặt với thủ môn Văn Công. Tuy nhiên, cựu cầu thủ S.Khánh Hòa đã sút thẳng vào người thủ môn này. Phút 24, đến lượt CĐV Hà Nội ôm đầu tiếc nuối khi quả 11m của Samson đã đưa bóng bay vọt xà. Trước đó, cú sút của Gonzalo đã dội cột bật ra chạm tay Bật Hiếu. 10 phút sau, Gonzalo còn có 1 tình huống bỏ lỡ đáng tiếc khác khi thoát xuống phá bẫy việt vị. Anh một lần nữa chiến thắng thủ môn Thanh Thắng nhưng vẫn không thể đánh bại được cột dọc. Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, quả chặt bóng đầy cảm giác của Xuân Cường đã đưa bóng tìm đến đầu Omar. Trong cảnh không bị kèm chặt, cầu thủ vừa trở lại sau án treo giò đã khiến thủ môn Văn Công chỉ biết chôn chân nhìn bóng vào lưới sau cú đánh đầu rất căng. Sau khi có trận đại thắng 4-0 ở đấu trường AFC Cup trước Tampines Rovers, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm rất muốn có được chiến thắng đầu tiên ở V-League sau chuỗi 4 trận toàn hòa. Hà Nội đã kém may mắn. Như tình huống Moses tung ra cú vô lê sống rất mạnh ở phút 68, bóng bay như xé gió xuyên thủng rừng người vào góc cao nhưng thủ thành Thanh Thắng đã chơi xuất thần và tung người đẩy bóng ra ngoài. Nhưng rồi cuối trận họ lại rất son. Trung vệ trẻ Thành Chung được tung vào sân ở hiệp 2 bất ngờ làm người hùng với bàn gỡ 1-1. Vất vả chặn đứng cơn khát bàn thắng, Gonzalo đã chuyên sang vai trò thiết kế, khi nhả bóng lại vừa tầm để trung vệ trẻ Thành Chung vừa vào sân tung cú sút vô lê rất căng. Thanh Thắng bay hết cỡ nhưng vẫn không thể ngăn bóng làm tung lưới. Đỉnh điểm gay cấn diễn ra trong vài phút cuối. Phút 88, thủ môn Văn Công phá bóng vào lưng Bật Hiếu dội vào lưới nhưng trọng tài Hiền Triết không công nhận vì cho rằng trung vệ FLC Thanh Hóa đã việt vị. Chưa hết tiếc nuối, từ một quả treo bóng không có gì nguy hiểm, không ai tác động, trung vệ tuyển thủ quốc gia Đinh Tiến Thành lạnh lùng đánh đầu thẳng vào lưới nhà khiến các đồng đội sụp đổ. Có chiến thắng 2-1 bất ngờ đầy may mắn, Hà Nội chặn đứng được chuỗi trận toàn hòa để có chiến thắng làm cú hích tinh thần. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa của HLV Petrovic lỡ cơ hội đi vào lịch sử như đội bóng khởi đầu mùa giải tốt nhất với 10 trận bất bại. Họ đã bị Quảng Nam san bằng điểm số và chỉ còn cách Hà Nội 3 điểm. Cuộc đua vô địch đã bắt đầu nóng lên.