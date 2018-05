16:32 PM - 30/05/2018

“Catch me if you can”, CLB Hà Nội hẳn có quyền dán phía sau xe chở đội của mình như thế với chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp đầy thuyết phục, tạo ra một khoảng cách xa vời vợi với tốp phía sau.