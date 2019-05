Vòng 12 V-League 2019: HAGL và Hà Nội nóng bỏng trận 'Derby Việt Nam'

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU Trước trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm khiêm tốn cho biết mục tiêu của Hà Nội là “có 1 điểm, nếu may mắn thắng thì sẽ rất vui với 3 điểm”. Nhìn vào tương quan giữa 2 Hà Nội và HAGL, ai cũng rõ là ông Nghiêm rất khiêm tốn. Đành rằng Hà Nội đang lơi lạc lối nhẹ sau trận thua 1-4 trước Thanh Hóa và mới nhất là thua trắng 0-2 trên sân Thiên Trường của Nam Định, nhưng người hiểu chuyện đều cho rằng sẽ là sai lầm nếu HAGL trông chờ đội bóng thủ đô sẽ nhập cuộc với thái độ như 2 chuyến làm khách đó. Ngược lại, HLV Lee Tae-hoon khẳng định Hà Nội sẽ chơi rất rắn và rát dù phải làm khách trên sân Pleiku của HAGL. Đội bóng nào làm khách tại đây cũng sẽ phải chơi như vậy, như cách HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định “sẽ là tự sát nếu để HAGL hưng phấn cầm bóng phối hợp với nhau”. tin liên quan Trọng tài mắc sai sót lớn trên sân Thanh Hóa Vừa trở lại sau 2 trận bị đình chỉ làm nhiệm vụ do mắc lỗi không thổi phạt đền cho đội TP.HCM trong trận hòa Quảng Nam ở vòng 9, trọng tài (TT) Ngô Quốc Hưng đã không quán xuyến tốt trận đấu giữa Thanh Hóa (TH) và Dược Nam Hà Nam Định (NĐ). Đây là điểm nhấn đáng lưu ý nhất trong số 3 trận đấu vòng 12 V-League 2019 vào chiều 30.5. Cả HAGL lẫn Hà Nội đều vừa trắng tay và rất cần một chiến thắng để tạo đà cho chặng nghỉ tạm gần chục ngày tới để nhường đất cho đội tuyển quốc gia dự King’s Cup. Không ai muốn sống gần 2 tuần để nỗi buồn thất bại gặm nhấm cả. Quan trọng hơn, đây là trận đấu giữa 2 thương hiệu hàng đầu Việt Nam lúc này. Một chiến thắng sẽ là sự khẳng định tên tuổi, để đưa trận đấu ra khỏi khuôn khổ 3 điểm. HLV Lee Tae-hoon bày tỏ: “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất. HAGL luôn cố gắng để chuẩn bị thật tốt cho mọi trận đấu. Nhiều CĐV bóng đá sẽ rất phấn khích trước trận đấu giữa HAGL và Hà Nội Tôi nghĩ với bản thân mình, đây chỉ là một trận đấu trong cả mùa giải. Đội bóng sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất cho trận đấu này. Trở về sân nhà, các cầu thủ của chúng tôi luôn thấy tự tin. Nhưng trong mùa giải này kết quả trận đấu không phản ánh đúng điều đó. Nhưng trận tới, HAGL sẽ được cổ vũ bởi rất đông CĐV tuyệt vời lấp đầy sân Pleiku. Tôi tin rằng mọi cầu thủ HAGL sẽ thể hiện được hết khả năng của mình”. Về phần mình, HLV Chu Đình Nghiêm hẳn nhiên sẽ muốn lấy lại hình ảnh. Ông sẽ phải bình tĩnh hơn, không để cảm xúc vượt khỏi tầm khống chế như trận tứ kết lượt đi Cúp Quốc gia 2018, nơi ông Nghiêm và BHL đã mất bình tĩnh, liên tục lăng mạ, thậm chí đòi tẩn cả một trọng tài. “Sau trận thua Nam Định, CLB Hà NỘi đã quay trở về nhà chuẩn bị cho trận gặp HAGL. Văn Quyết chưa trở lại, nhưng chúng tôi có sự trở lại của Đình Trọng và có thể là Duy Mạnh. Sự chuẩn bị của CLB Hà Nội, đến thời điểm này chuẩn bị gần như tốt nhất có thể. Trong quãng thời gian vừa rồi, Hà nội để xảy ra rất nhiều bàn thua gần như dập khuôn. Thanh Hóa 4 bàn, Nam Định 2 bàn đều từ phản công. Lý do là sự tập trung của hàng phòng ngự, hàng tiền vệ đánh chặn không tốt, khi chơi pressing không tốt bị phản công. Khi vắng Đình Trọng và Duy Mạnh chúng tôi rất mong manh. Nhưng giờ đây khi họ trở lại, Hà Nội tự tin sẽ khắc phục được hạn chế này. Minh Trần Các cầu thủ HAGL tích cực trong buổi tập cuối chuẩn bị cho trận tiếp đón Hà Nội lúc 17 giờ chiều nay, 31.5 Tôi biết khi HLV mới HAGL, lên HAGl chuyển biến rất rõ rệt. HAGL lúc này có sự chắc chắn và ổn định rõ rệt hơn trong lối chơi. Chúng tôi có những tính toán nhất định, đặc biệt là đội sẽ phải giữ được sự tập trung trong chuyến làm khách tại Pleiku. Thi đấu với HAGL bất cứ thời điểm nào Hà Nội luôn gặp rất nhiều khó khăn. Cả HAGL và Hà Nội đều là những thương hiệu và sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi. Tinh thần cầu thủ sẽ lên rất cao. Kích thước của HAGL nhỏ hơn các sân khác, trong khi các cầu thủ chủ nhà phối hợp nhóm nhỏ rất tốt. Làm khách tại đây, Hà Nội đặt mục tiêu có điểm và nếu may mắn sẽ có được 3 điểm”, HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu trước thềm đại chiến với HAGL lúc 17 giờ hôm nay, 31.5.